Лидеры ЕС примут участие в переговорах Зеленского с Трампом в Белом доме. Президент США Дональд Трамп пригласил европейцев присоединиться к его переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, которые запланированы на сегодня, 18 августа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Политики обсудят возможности урегулирования военного конфликта в Украине, в том числе предложение о признании всей территории Донбасса российской. Такой вариант представил на Аляске президент России Владимир Путин в обмен на прекращение огня, ранее сообщали СМИ. Кремль информацию не подтверждал.

Владимир Зеленский и лидеры европейских стран выступают категорически против территориальных уступок, пишет издание.

Кто едет в Вашингтон: премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава итальянского правительства Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб.

ВВС сообщает, что Европа предложит Трампу начать говорить с Путиным с позиции силы, в частности усилить санкционное давление на Кремль, если лидер РФ не согласится на перемирие и переговоры.

«Европа может сыграть полезную роль, помогая Киеву определить, на какие уступки России он готов пойти и где возможно проявить гибкость», — заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио.

По его словам, Киеву не будут навязывать условия невыгодного мирного соглашения.