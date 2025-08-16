Встреча на Аляске. Бомбардировщики, галстуки, водка: что еще подметили СМИ

На Объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске примерно в 4.25 по бишкекскому времени завершилась встреча президентов США и России. Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина в формате тет-а-тет длились почти три часа. Затем состоялась беседа представителей двух делегаций. После ее завершения лидеры США и России вышли к прессе. Они выступили с короткими комментариями, но не стали отвечать на вопросы журналистов.

Представители масс-медиа, аккредитованные на это важное мероприятие, отслеживали не только ход встречи, но и активно делились деталями из закулисья. Что увидели репортеры за паркетом, в материале 24.kg.

Фото СМИ. Президент США не выходил из самолета в ожидании лидера России.

На Аляску первым прилетел борт главы Белого дома. В Анкоридже приготовили красную дорожку для встречи как Дональда Трампа, так и Владимира Путина. Президент США не выходил из самолета в ожидании лидера России.

В Белом доме сообщили, что в это время американский президент принимал сенаторов Аляски Лизу Меркауски и Дэна Салливана, а также губернатора штата Майка Данливи.

Фото из соцсетей Кирилла Дмитриева. Зал, где прошла встреча делегаций России и США

Кирилл Дмитриев опубликовал фото из зала, где пройдет встреча делегаций России и США и рассказал, что встретил медведя на Аляске перед саммитом России и США.

«Надеюсь, это хороший знак», — написал он в соцсети X.

Слоган саммита на Аляске — «Стремясь к миру».

За полетом борта президента РФ на сайте Flightradar24 наблюдали около 450 тысяч человек.

Фото СМИ. Первое рукопожатие президентов двух стран

Дональд Трамп встретил Владимира Путина, и они дважды обменялись рукопожатиями. Рукопожатия длились 15 секунд, подсчитали дотошные журналисты. Первое состоялось на летном поле в Анкоридже, оно продлилось 11 секунд. Второе рукопожатие произошло на специальном подиуме.

МИД России и Белый дом опубликовали кадры со встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Белый дом подписал фото словом «историческая».

Пресса также пишет, что лидер РФ Владимир Путин сменил галстук перед встречей с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Он выбрал бордовый аксессуар для переговоров на Аляске, а во время рабочей поездки в Магадан носил синий.

Галстук Путина гармонирует с алым галстуком Трампа, уточнили СМИ.

Во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в небо над Анкориджем взлетели истребители F-35 и стратегический бомбардировщик В-2.

Фото СМИ. Американский журналист подарил российскому коллегу русскую водку, которую купил в магазине на Аляске

Американский репортер Брайан Гленн рассказал, что у одного коллеги были проблемы с оборудованием, и он взял его напрокат у журналистов из США. Брайан Гленн подарил коллегам из РФ бутылку русской водки. Он сказал, что купил водку в ближайшем магазине. А менять алкоголь на оборудование ему не жалко. Назвал это «большой удачей».