10:46
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Встреча на Аляске. Бомбардировщики, галстуки, водка: что еще подметили СМИ

На Объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске примерно в 4.25 по бишкекскому времени завершилась встреча президентов США и России. Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина в формате тет-а-тет длились почти три часа. Затем состоялась беседа представителей двух делегаций. После ее завершения лидеры США и России вышли к прессе. Они выступили с короткими комментариями, но не стали отвечать на вопросы журналистов.

Представители масс-медиа, аккредитованные на это важное мероприятие, отслеживали не только ход встречи, но и активно делились деталями из закулисья. Что увидели репортеры за паркетом, в материале 24.kg.

СМИ
Фото СМИ. Президент США не выходил из самолета в ожидании лидера России.

На Аляску первым прилетел борт главы Белого дома. В Анкоридже приготовили красную дорожку для встречи как Дональда Трампа, так и Владимира Путина. Президент США не выходил из самолета в ожидании лидера России.

В Белом доме сообщили, что в это время американский президент принимал сенаторов Аляски Лизу Меркауски и Дэна Салливана, а также губернатора штата Майка Данливи.

из соцсетей Кирилла Дмитриева
Фото из соцсетей Кирилла Дмитриева. Зал, где прошла встреча делегаций России и США

Кирилл Дмитриев опубликовал фото из зала, где пройдет встреча делегаций России и США и рассказал, что встретил медведя на Аляске перед саммитом России и США.

«Надеюсь, это хороший знак», — написал он в соцсети X.

Слоган саммита на Аляске — «Стремясь к миру».

За полетом борта президента РФ на сайте Flightradar24 наблюдали около 450 тысяч человек.

СМИ
Фото СМИ. Первое рукопожатие президентов двух стран

Дональд Трамп встретил Владимира Путина, и они дважды обменялись рукопожатиями. Рукопожатия длились 15 секунд, подсчитали дотошные журналисты. Первое состоялось на летном поле в Анкоридже, оно продлилось 11 секунд. Второе рукопожатие произошло на специальном подиуме.

МИД России и Белый дом опубликовали кадры со встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Белый дом подписал фото словом «историческая».

Пресса также пишет, что лидер РФ Владимир Путин сменил галстук перед встречей с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Он выбрал бордовый аксессуар для переговоров на Аляске, а во время рабочей поездки в Магадан носил синий.

Галстук Путина гармонирует с алым галстуком Трампа, уточнили СМИ.

Во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в небо над Анкориджем взлетели истребители F-35 и стратегический бомбардировщик В-2.

СМИ
Фото СМИ. Американский журналист подарил российскому коллегу русскую водку, которую купил в магазине на Аляске

Американский репортер Брайан Гленн рассказал, что у одного коллеги были проблемы с оборудованием, и он взял его напрокат у журналистов из США. Брайан Гленн подарил коллегам из РФ бутылку русской водки. Он сказал, что купил водку в ближайшем магазине. А менять алкоголь на оборудование ему не жалко. Назвал это «большой удачей».
Ссылка: https://24.kg/vlast/339864/
просмотров: 672
Версия для печати
Материалы по теме
Встреча на Аляске: первая реакция мировых СМИ на переговоры Трампа и Путина
Встреча на Аляске длилась почти три часа. Главное из заявлений Путина и Трампа
Саммит на Аляске. Оба президента уже в Анкоридже
Саммит на Аляске. Что происходит в Анкоридже в эти минуты
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский встретятся после саммита на Аляске
Встреча на Аляске. В команде Дональда Трампа скорректировали состав делегации
Саммит на Аляске. СМИ показали условия проживания: раскладушки, шторки, матрешка
Мне необходимо вернуться в Москву. Михаил Мишустин покинул саммит ЕМПС досрочно
Встреча на Аляске. Стал известен состав делегации США на переговорах с Россией
Встреча на Аляске. Стал известен состав делегации России на переговорах с США
Популярные новости
Власти Кыргызстана назвали историческим шагом приобретение Beeline госбанком Власти Кыргызстана назвали историческим шагом приобретение Beeline госбанком
Мэр Оша на&nbsp;электросамокате и&nbsp;с&nbsp;мигалками устроил утренний рейд: &laquo;Эки дос&raquo; снесут Мэр Оша на электросамокате и с мигалками устроил утренний рейд: «Эки дос» снесут
Мэрия и&nbsp;жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Условия Мэрия и жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Условия
Не&nbsp;работает. Мэр Оша поручил подать заявление в&nbsp;прокуратуру на&nbsp;директора школы Не работает. Мэр Оша поручил подать заявление в прокуратуру на директора школы
Бизнес
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
16 августа, суббота
10:40
Россия готова наладить производство автомобилей в Кыргызстане Россия готова наладить производство автомобилей в Кыргы...
10:24
Прекратили дело с изнасилованием девочки. В Кадамджае задержали сотрудников РОВД
10:20
Самые доступные новые автомобили в Кыргызстане — в лидерах Nexia
10:14
Из вузов Джалал-Абада отчислены 2 тысячи 606 студентов
10:10
Гибель рыб в Иссык-Атинском районе. Специалисты Минсельхоза выясняют причину