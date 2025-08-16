Встреча на Аляске. Европейские лидеры выпустили совместное заявление

Европейские лидеры выпустили совместное заявление после разговора с Дональдом Трампом об итогах его встречи с президентом России на Аляске.

Главное в тексте

Мы приветствуем усилия Трампа по прекращению войны и готовы работать с Трампом и Зеленским над проведением их трехсторонней встречи с Путиным при поддержке Европы.

Украина должна иметь надежные гарантии безопасности; не следует накладывать ограничения на Вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами.

Россия не может иметь право вето на путь Украины в ЕС и НАТО.

Решения о своей территории должна принимать сама Украина, международные границы не должны меняться силой.

Мы продолжим ужесточать санкции для давления на Россию, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир.

Заявление подписали главы Франции, Италии, Германии, Великобритании, Финляндии и Польши, а также председатели Еврокомиссии и Евросовета.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома созвонился с президентом Украины и лидерами некоторых европейских стран, проинформировав их о переговорах с Владимиром Путиным. В разговоре принимали участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.