18:23
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Встреча на Аляске. Стал известен состав делегации России на переговорах с США

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал журналистам предстоящую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет завтра, 15 августа, на Аляске.

По его словам, подготовка встречи президентов России и США вступила в завершающую фазу.

«Эта встреча, как вам всем хорошо известно, состоится на Аляске, в Анкоридже, а конкретно будет задействовано одно из помещений Объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон.

Предусматривается, что все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11.30 по местному времени с беседы Владимира Путина и Дональда Трампа. Эта беседа пройдет в формате тет-а-тет, естественно, с участием переводчиков. Затем состоятся переговоры в составе делегаций, и эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком», — рассказал он.

Состав участников уже определен: министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«После завершения переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги состоявшихся переговоров.

Что касается повестки дня саммита, то, наверное, всем очевидно, что центральной темой будет урегулирование украинского кризиса, в том числе с учетом обсуждения, которое было проведено в Кремле, как вы помните, 6 августа с участием специального посланника президента США Стивена Уиткоффа.

Но, естественно, будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается обмен мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Отмечу, что у этого сотрудничества огромный и, к сожалению, не задействованный до сих пор потенциал», — добавил Юрий Ушаков.
