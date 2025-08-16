Замах на рубль, удар на копейку: главные итоги саммита на Аляске

15 августа в Анкоридже, самом густонаселенном городе штата Аляска США, на военной базе Элмендорф-Ричардсон прошла первая с 2021 года встреча президента Америки Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Самолеты лидеров приземлились на Аляске с разницей примерно в час. Первым посадку совершил борт Трампа, но вышли президенты из самолетов одновременно. После рукопожатия, длившегося 11 секунд, оба сели в кадиллак Трампа. Трамп аплодировал Путину, пока тот шел по красной дорожке ему навстречу, но эти кадры Белый дом вырезал из видео, опубликованном на официальном сайте.

Переговоры начались раньше запланированного времени где-то на полчаса и вопреки ожиданиям, озвученным в том числе и пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым, длились не шесть часов, а около двух с половиной.

Формат переговоров тоже поменялся.

Сначала было заявлено, что переговоры пройдут в несколько этапов. Первый — это тет-на тет Путина и Трампа плюс переводчики с обеих сторон. Затем встреча сторон в расширенном составе по пять человек, пресс-конференция лидеров и совместный обед.

Но все переиграли и вместо переговоров «один на один» сразу начались переговоры в формате «три на три». С американской стороны в них принимали участие Дональд Трамп, Марко Рубио, государственный секретарь США и Стивен Уиткофф, предприниматель, дипломат, миллиардер, инвестор, застройщик, филантроп (прим. 24.kg — это перечень напротив графы — деятельность из статьи в Википедии, посвященной Стивену Уиткоффу).

С российской стороны в команде Путина находились Сергей Лавров и Юрий Ушаков —помощник президента РФ, курирующий вопросы внешней политики.

После переговоров вместо пресс-конференции состоялся короткий брифинг Путина и Трампа, то есть журналистам не дали возможность задать вопросы. В нарушение протокола, предполагающего, что первым свое заявление делает президент принимающей стороны, Трамп дал возможность Путину первому озвучить свой текст. Заявление Путина было длиннее заявления Трампа где-то на пять минут. Все мероприятие длилось 12 минут.

Основное из заявления Владимира Путина: «Переговоры прошли в конструктивной атмосфере. Наши страны — соседи. Я так и поприветствовал Дональда Трампа: «Добрый день, дорогой сосед!» Происходящее на Украине для нас — это трагедия и боль. Мы всегда считали украинский народ братским. Для устойчивого урегулирования нужно устранить первопричины конфликта. Безусловно, должна быть обеспечена безопасность Украины, мы готовы над этим работать. Надеемся, Киев и Европа не будут устраивать провокаций, чтобы сорвать намечающийся прогресс. Наше партнерство с США имеет потенциал. Трамп понимает, что у России есть свои национальные интересы. Он говорит, что, если бы был президентом, война бы не началась — и я с ним согласен».

Дональд Трамп: «Мы не смогли найти полного понимания. Пока сделки нет. Я проинформирую Зеленского и буду созваниваться с европейскими лидерами. Мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с российским бизнесом. Мы хотим закончить конфликт как можно быстрее. Мы добились существенного прогресса. Пока мы не достигли урегулирования, но мы благодарны Путину и его команде. Тысячи людей погибают каждую неделю, Путин хотел бы завершить этот конфликт — так же, как и я. (обращаясь к Путину:) Я надеюсь снова вскоре увидеться с вами».

Совместный обед Трампа и Путина и их делегаций был отменен. Трамп вылетел в Вашингтон, Путин возложил цветы к могилам советских летчиков, погибших в годы Второй мировой войны, и тоже покинул Аляску.

Первые комментарии западных СМИ по итогам переговоров:

The NewYork Times: «За туманными комментариями было ясно, что двум президентам не удалось достичь соглашения даже по отправной точке, которую наметили Европа, Украина и сам Трамп, — временному прекращению огня».

SkyNews: «Если бы они упомянули о прекращении огня, это изменило бы характер разговора. Но, похоже, до этого еще далеко».

CNN: «Ни один из президентов не ответил на вопросы журналистов. Это оставляет содержание их переговоров, которые оба собеседника охарактеризовали как позитивные, неизвестным».

The Guardian: «Это было быстро. Дональд Трамп оставил больше вопросов, чем ответов. Он льстил Владимиру Путину, но дал очень мало подробностей о саммите».

Reuters: «Подождите, это все?»

Русская служба Би-би-си: «Есть такое известное выражение — замах на рубль, а удар на копейку. Именно такое впечатление пока оставляет саммит Путина и Трампа, которого все так ждали.

Ни о чем конкретном президенты, похоже, не договорились.

Никаких обещаний друг другу не дали. Даже пресс-конференции, по сути, не было. Президенты просто зачитали заявления с комплиментами друг другу».

Краткий пересказ комментариев публициста и политического аналитика Станислава Белковского опубликованного в его одноименном Telegram-канале: «Судя по демонстративно краткой пресс-конференции двух лидеров, переговоры провалились. Путин, Трамп отказались отвечать на вопросы журналистов и сразу после беглого брифинга стремительно рассосались. Совместный обед отменен — точно как после того самого скандального визита Зеленского в Белый дом (28 февраля 2025 года). Президент Трамп срочно возвращается в Вашингтон.

Примечательно, что Трамп и Путин ничего не сказали даже по очевидному поводу — предотвращению глобального ядерного конфликта.

М-да. В. В. Путин, видимо, решил продолжать войну на уничтожение Украины и отказался от нормализации/снятия санкций.

Смотрим дальше. Но вновь со всей кричащей очевидностью (пусть это и оксюморон, ибо очевидность не может кричать) подтверждается, что бессонница разума рождает чудовищ».

Тем временем. Инвесторы негативно отреагировали на завершение переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Так, обыкновенные акции «Сбера» на внебиржевых торгах на минимуме теряли 2,98 процента по сравнению с закрытием пятницы, до ₽309,87 за бумагу, котировки «Совкомфлота» падали на 5,92 процента, до ₽87,59, НОВАТЭКа — на 4,97 процента, до ₽1215,2 за бумагу, «Яндекса» — на 3,71процента, до ₽4245.

Уже утром по Бишкеку Дональд Трамп переговорил по телефону с Владимиром Зеленским. 18 августа Зеленский летит в Вашингтон, где после обеда встретится с Трампом.

Провел телефонные переговоры американский президент и с лидерами ряда европейских стран. Как сообщает Bild, после разговора с Трампом канцлер Германии Мерц созвал внеочередное совещание кабинета министров.

Politico: «По словам двух дипломатов ЕС, в субботу созывается внеочередная встреча послов всех 27 стран-членов для обсуждения дальнейших шагов блока. Посланникам предложено встретиться в «ограниченном формате», без помощников и телефонов, чтобы минимизировать риск утечки информации».