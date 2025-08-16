01:19
Саммит на Аляске. Что происходит в Анкоридже в эти минуты

К встрече российского и американского президентов на военной базе в Анкориндже все готово.
Встреча начнется в час ночи по Бишкеку или в десять вечера по Москве.

На Аляске хорошая, для этого штата и времени года погода – около +17 градусов.

Самолет Путина еще не приземлился, но к его прибытию уже все готово – постелена красная дорожка и установлен подиум, который, как следует из трансляции Reuters уже пропылесосили.

Также, внутри базы подготовлено помещение для пресс-конференции Путина и Трампа, если она все-таки состоится. Буквально в эти минуты к Анкориджу подлетает еще один самолет летного отряда «Россия» - Ил-96 без указания мест вылета и прилета. Вполне возможно, что на его борту находится президент Путин. Согласно данным Flightradar24 этот борт сейчас является самым отслеживающим бортом в мире.Трамп также уже находится на пути на Аляску. 

Составы делегаций пока без изменений:
С российской стороны: Владимир Путин, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Андрей Белоусов, Антон Силуанов, Кирилл Дмитриев

С американской стороны:  Дональд Трамп, Стивен Уиткофф, Говард Лютник, Джон Рэтклифф, Скотт Бессент.
