Стало известно, на каких условиях может прекратиться украинский конфликт

Владимир Путин согласился заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях в обмен на ДНР. Президент России во время саммита на Аляске сказал Дональду Трампу, что согласен заморозить линию фронта, если Киев полностью выведет войска со всей территории ДНР, включая ту, что находится под контролем ВСУ, пишет Financial Times со ссылкой на четырех собеседников, знакомых с ходом переговоров.

Фото Reuters

Сообщается, что глава Белого дома во время телефонного разговора передал эту информацию президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидерам стран ЕС. По сообщению Reuters, Зеленский отклонил условие.

О том, что на встрече на Аляске обсуждался вопрос территорий, написали и другие СМИ. Газета The New York Times также отметила, что Владимир Путин говорил о передаче России территорий, находящихся под контролем ВСУ. Кроме того, в статье указывается, что глава РФ потребовал предоставить гарантии, что русский язык станет официальным в Украине, а русским православным храмам будет обеспечена безопасность.

По информации Bloomberg, Дональд Трамп во время телефонного разговора сказал Зеленскому и европейским лидерам, что Украина должна сама решать, что делать со своей территорией, но позиция Путина не изменилась: он «по-прежнему хочет, чтобы Киев уступил контроль над всем Донбассом».

Кроме того, президент США заявил лидерам ЕС, что готов внести свой вклад в обеспечение безопасности Украины, если это не будет связано с НАТО. По словам источников издания, Трамп дал понять, что Путин не будет против.