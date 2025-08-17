18:07
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о переговорах Трампа и Путина

Прошедшая на Аляске встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа придала новый импульс поиску решения об урегулировании конфликта в Украине. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в своем аккаунте в социальной сети X.

«Переговоры между президентом США Трампом и президентом России Путиным на Аляске придали новый импульс поиску путей прекращения российско-украинского конфликта. Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс заложит основу для прочного мира при участии президента Зеленского», — высказался он.

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция готова внести свой вклад в установление мира. 

Напомним, 15 августа лидеры двух стран встретились на Объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина длились почти три часа. Затем состоялась беседа представителей двух делегаций. После ее завершения лидеры США и России вышли к прессе и сделали короткие заявления. Журналистам не позволили задавать вопросы. Запланированный обед был отменен, глава Белого дома улетел в Вашингтон, лидер РФ обратно.

Сегодня СМИ сообщили, что стало известно, на каких условиях может прекратиться украинский конфликт.
