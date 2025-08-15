13:16
USD 87.38
EUR 101.97
RUB 1.10
Власть

Мне необходимо вернуться в Москву. Михаил Мишустин покинул саммит ЕМПС досрочно

Председатель правительства России покинул заседание Евразийского межправительственного совета, который проходит в Чолпон-Ате, досрочно.

«Благодарю за внимание. Вместе с тем прошу меня извинить. Мне необходимо вернуться в Москву. Вы знаете, что сегодня на Аляске состоится саммит с участием президентов России и США, мне необходимо присутствовать в России», — сказал он участникам.

Читайте по теме
Встреча на Аляске. Стал известен состав делегации России на переговорах с США

Напомним, сегодня, 15 августа, примерно в 11.00 по местному времени (в 1.00 по Бишкеку) в одном из помещений Объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон должна состояться встреча лидеров РФ и США.

Сначала состоится беседа Владимира Путина и Дональда Трампа в формате тет-а-тет с участием переводчиков. Затем состоятся переговоры в составе делегаций, и эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком.

На Аляске РФ и США попробуют достичь компромисса в вопросе урегулирования ситуации вокруг Украины.

Дональд Трамп оценил вероятность успеха переговоров с Владимиром Путиным на Аляске в 75 процентов. Он также подтвердил, что США намерены прибегнуть к санкциям, если встреча завершится неудачей. По его словам, в будущем возможен очный диалог с участием Владимира Зеленского, Владимира Путина и кого-то из руководителей европейских стран.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/339760/
просмотров: 685
Версия для печати
Материалы по теме
Встреча на Аляске. Стал известен состав делегации США на переговорах с Россией
Глава кабмина РФ передал учебники для КР. Садыр Жапаров принял Михаила Мишустина
Встреча на Аляске. Стал известен состав делегации России на переговорах с США
Трамп грозит «серьезными последствиями» для РФ, если не будет остановлена война
Встреча на Аляске. Лидеры ЕС, Трамп и Зеленский обсудили предстоящие переговоры
Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска
Встреча на Аляске стала возможной, потому что Трампа попросил Путин — Белый дом
Орус өкмөт башчысы Михаил Мишустин Кыргызстанга расмий сапар менен келет
Глава российского правительства посетит Кыргызстан с официальным визитом
Встреча на Аляске. Трамп дважды оговорился, заявив прессе, что едет в Россию
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: Будет чатак, если жители выскажут недовольство Камчыбек Ташиев: Будет чатак, если жители выскажут недовольство
Власти Кыргызстана назвали историческим шагом приобретение Beeline госбанком Власти Кыргызстана назвали историческим шагом приобретение Beeline госбанком
Мэр Оша на&nbsp;электросамокате и&nbsp;с&nbsp;мигалками устроил утренний рейд: &laquo;Эки дос&raquo; снесут Мэр Оша на электросамокате и с мигалками устроил утренний рейд: «Эки дос» снесут
Мэрия и&nbsp;жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Условия Мэрия и жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Условия
Бизнес
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
Совместная акция MegaPay и&nbsp;Stores.kg продлена до&nbsp;конца 2025 года Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года
15 августа, пятница
13:00
Премьер Казахстана озвучил, что мешает свободному движению товаров в ЕАЭС Премьер Казахстана озвучил, что мешает свободному движе...
12:47
Мне необходимо вернуться в Москву. Михаил Мишустин покинул саммит ЕМПС досрочно
12:45
Разведение кузнечиков как новый вид бизнеса в Бишкеке
12:43
Адылбек Касымалиев: ЕАЭС стал значимым центром экономического развития
12:39
Случаев сексуализированного насилия в условиях конфликта стало больше — ООН