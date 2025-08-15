Мне необходимо вернуться в Москву. Михаил Мишустин покинул саммит ЕМПС досрочно

Председатель правительства России покинул заседание Евразийского межправительственного совета, который проходит в Чолпон-Ате, досрочно.
«Благодарю за внимание. Вместе с тем прошу меня извинить. Мне необходимо вернуться в Москву. Вы знаете, что сегодня на Аляске состоится саммит с участием президентов России и США, мне необходимо присутствовать в России», — сказал он участникам.
Напомним, сегодня, 15 августа, примерно в 11.00 по местному времени (в 1.00 по Бишкеку) в одном из помещений Объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон должна состояться встреча лидеров РФ и США.
Сначала состоится беседа Владимира Путина и Дональда Трампа в формате тет-а-тет с участием переводчиков. Затем состоятся переговоры в составе делегаций, и эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком.
На Аляске РФ и США попробуют достичь компромисса в вопросе урегулирования ситуации вокруг Украины.
Дональд Трамп оценил вероятность успеха переговоров с Владимиром Путиным на Аляске в 75 процентов. Он также подтвердил, что США намерены прибегнуть к санкциям, если встреча завершится неудачей. По его словам, в будущем возможен очный диалог с участием Владимира Зеленского, Владимира Путина и кого-то из руководителей европейских стран.