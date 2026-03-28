ВЦИОМ: Рейтинг одобрения Владимира Путина упал до минимума с февраля 2022 года

Государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные, по которым рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина опустился до самой низкой отметки с начала вооруженного конфликта с Украиной. С 19 по 22 марта показатель составил 70,1 процента, сократившись на 1,9 процента всего за неделю.

Социологи отмечают, что текущий уровень поддержки оказался ниже, чем в периоды кризисов 2023 и 2024 годов

Главные показатели опроса:

  • Доверие к президенту: упало до 75 процентов (1,7 процента).

  • Доверие к премьер-министру: Михаил Мишустин получил поддержку 55 процентов респондентов.

  • Партийный антирекорд: уровень поддержки «Единой России» сократился до 29,3 процента.

Для сравнения: даже в моменты острых внутренних и внешних вызовов, таких как мятеж ЧВК «Вагнер» в июне 2023 года или вторжение ВСУ в Курскую область в августе 2024-го, показатели одобрения оставались более высокими.

Эксперты связывают нисходящий тренд с комплексом негативных факторов. Политтехнологи, сотрудничающие с администрацией президента РФ, выделяют нарастающую усталость от затянувшегося военного конфликта и перманентный рост цен на основные товары.

Дополнительным раздражителем для населения стали перебои в работе цифровой инфраструктуры: блокировки Telegram и регулярные отключения мобильного интернета вызвали заметную волну недовольства среди жителей крупных городов, пишет издание Meduza.

Тот факт, что падение фиксирует именно государственная служба (ВЦИОМ), придает цифрам особый вес. Падение рейтинга «партии власти» ниже психологической отметки 30 процентов может вынудить кремлевскую администрацию к пересмотру внутренней политики или к усилению «закручивания гаек» в цифровой сфере для купирования протестных настроений.
С 1 апреля повысят зарплату всем бюджетникам Кыргызстана
Сколько заработала компания Тай-Мураса Ташиева: раскрыты данные за пять лет
Тесты для детей мигрантов надо упростить. Депутаты ЖК проверили их на себе
Садыр Жапаров и Владимир Путин созвонились и обсудили стратегические приоритеты
Бизнес
В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
