Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в Белом доме.

Уточняется, что организаторы встречи сначала выбрали Анкоридж, а потом остановились на Объединенной базе ВВС и армии США Элмендорф-Ричардсон на окраине города, потому что только она соответствует всем требованиям безопасности.

По данным CNN, Белый дом старался избежать ситуации, в которой президент России окажется на территории американского военного объекта. По словам источников, администрация Трампа и Кремль выбрали Аляску в качестве места проведения саммита после продолжительных закулисных переговоров и «быстро обнаружили серьезную загвоздку». Летом, в пик туристического сезона, доступных вариантов для встречи двух мировых лидеров очень мало.

«Эта борьба подчеркнула спешку, которая сейчас разгорается вокруг уточнения деталей пятничной встречи, первой встречи высших руководителей США и России за более чем четыре года», — отмечает CNN.
Ссылка: https://24.kg/vlast/339459/
просмотров: 207
