Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с главой кабмина Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым. Об этом сообщает МИД РФ.

Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-кыргызского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание уделено продвижению совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, цифровой экономике и других областях, говорится в сообщении.

Михаил Мишустин и Адылбек Касымалиев затронули также тематику интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.