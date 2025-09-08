08:28
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Власть

Михаил Мишустин провел телефонный разговор с главой кабмина Кыргызстана

Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с главой кабмина Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым. Об этом сообщает МИД РФ.

Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-кыргызского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание уделено продвижению совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, цифровой экономике и других областях, говорится в сообщении.

Михаил Мишустин и Адылбек Касымалиев затронули также тематику интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/342539/
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
Мне необходимо вернуться в Москву. Михаил Мишустин покинул саммит ЕМПС досрочно
Глава кабмина РФ передал учебники для КР. Садыр Жапаров принял Михаила Мишустина
Орус өкмөт башчысы Михаил Мишустин Кыргызстанга расмий сапар менен келет
Глава российского правительства посетит Кыргызстан с официальным визитом
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что намерен посетить Кыргызстан
Давление на российский бизнес. Что думают об этом депутаты Жогорку Кенеша
Михаил Мишустин снова решил переговорить с Адылбеком Касымалиевым: что обсуждали
Глава ГНС прокомментировал заявление Мишустина о давлении на российский бизнес
Михаил Мишустин назвал пять основных направлений работы в ЕАЭС
В РФ эксперимент по сдаче биометрии мигрантами на границе начнется с 1 декабря
Популярные новости
Камчыбек Ташиев в&nbsp;Нарынской области выкинул телефон подчиненного Камчыбек Ташиев в Нарынской области выкинул телефон подчиненного
Мошенники распространяют в&nbsp;WhatsApp сообщения от&nbsp;имени главы кабмина&nbsp;КР Мошенники распространяют в WhatsApp сообщения от имени главы кабмина КР
В&nbsp;строящихся ГИК домах будут выделять служебное жилье для сотрудников ГКНБ В строящихся ГИК домах будут выделять служебное жилье для сотрудников ГКНБ
Садыр Жапаров осмотрел детский оздоровительный центр &laquo;Улан&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Садыр Жапаров осмотрел детский оздоровительный центр «Улан» на Иссык-Куле
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
8 сентября, понедельник
08:10
Михаил Мишустин провел телефонный разговор с главой кабмина Кыргызстана Михаил Мишустин провел телефонный разговор с главой каб...
08:10
Законопроект о переименовании Джалал-Абада вынесен на общественное обсуждение
08:07
Что за дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с браконьерами
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
7 сентября, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 сентября: днем еще жарко
20:36
Мэр Оша потребовал, чтобы стройкомпании, повредившие дороги, провели ремонт
20:08
«Взаимодействие-2025». Военные из КР победили страны ОДКБ в перетягивании каната
19:26
Перед распадом СССР в Кыргызстане было всего 190 тысяч легковушек — «Автостат»
19:00
Афиша Бишкека на неделю: поэзия, музыка и живопись