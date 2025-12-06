13:54
Власть

Соглашение о режиме поездок граждан двух стран подпишут Кыргызстан и Россия

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о соглашении с Кыргызстаном о режиме поездок граждан двух стран. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с кыргызской стороной, о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Кыргызской Республики о режиме поездок граждан Российской Федерации и граждан Кыргызской Республики», — говорится в документе.

МИД России поручено осуществить обмен нотами.

Согласно проекту документа, россияне для путешествий между странами могут использовать внутренний и загранпаспорт, а также дипломатический и служебный паспорта, свидетельство на въезд (возвращение) в РФ. Граждане Кыргызстана могут воспользоваться паспортом, ID-картой, дипломатическим, служебным паспортами, паспортом моряка, свидетельством на возвращение в республику.
