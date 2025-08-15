Глава кабмина РФ передал учебники для КР. Садыр Жапаров принял Михаила Мишустина

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, прибывшего в страну с первым официальным визитом.

Обсуждены актуальные вопросы кыргызско-российских отношений, меры по увеличению товарооборота, перспективы инвестиционного взаимодействия, а также развитие образовательных, культурных и гуманитарных связей.

Глава государства подчеркнул, что на всех уровнях межгосударственного взаимодействия Кыргызстан и Россия объединяет взаимное стремление к укреплению союзнических связей и поступательному движению вперед. Продолжается активное сотрудничество в рамках интеграционных объединений, прежде всего это ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС.

Садыр Жапаров отметил, что в условиях современных вызовов дальнейшее углубление взаимодействия в этих форматах приобретает особую актуальность. В этом контексте он обозначил важность работы Евразийского межправительственного совета, задающей тон развитию интеграционных процессов в рамках Союза.

Михаил Мишустин передал слова приветствия от президента России Владимира Путина и отметил, что недавний визит Садыра Жапарова в Москву придал новый импульс двусторонним отношениям.

Он также подчеркнул, что Россия остается одним из ключевых внешнеторговых партнеров Кыргызстана. В республике работают 1 тысяча 700 российских компаний, для которых создаются благоприятные условия.

Глава правительства РФ отметил значимость межрегионального взаимодействия: 80 регионов России напрямую сотрудничают с Кыргызстаном, а в ближайшее время в стране состоится 12-й межрегиональный форум с новыми проектами.

Особое внимание Михаил Мишустин уделил развитию культурно-гуманитарных связей, в том числе проекту по созданию девяти школ.

ТАСС сообщает, что Михаил Мишустин принес на встречу с Садыром Жапаровым учебники русского языка для школ с кыргызским языком обучения.

«Мы также искренне заинтересованы в развитии наших культурно-гуманитарных связей, ведем последовательную работу по стратегическому проекту — вашему с Владимиром Владимировичем решению по созданию в Кыргызстане девяти русских школ с двумя дипломами по стандарту Кыргызстана и России. И, конечно, хотели поблагодарить вас за то бережное и внимательное отношение, которое вы уделяете использованию русского языка. И, пользуясь случаем, я привез вам, Садыр Нургожоевич, учебники русского языка, который, надеюсь, как раз будет изучаться детишками Кыргызстана», — сказал он.