Глава российского правительства посетит Кыргызстан с официальным визитом

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 14 августа прибудет в Кыргызскую Республику с официальным визитом.

Запланированы двусторонние переговоры с председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым по широкому спектру вопросов кыргызско-российской повестки, включая торгово-экономические связи, реализацию совместных проектов и координацию усилий в рамках интеграционных объединений.

Также в рамках визита запланирована встреча президента Садыра Жапарова с Михаилом Мишустиным.