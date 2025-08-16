Обновленные учебники по русскому языку и литературе доставят в школы в октябре

Вопрос передачи учебников обсудили министры просвещения Кыргызстана и Российской Федерации Догдуркул Кендирбаева и Сергей Кравцов. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения КР.

По ее данным, учебники «Русский язык и чтение», «Русский язык», «Русская литература» и «Русская и мировая литература» предназначены для 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов общеобразовательных организаций. Они разработаны совместной рабочей группой двух государств в соответствии с новыми государственными и предметными стандартами КР.

После тиражирования их обещают доставить в школы Кыргызстана в октябре 2025 года.

Напомним, в связи с переходом на 12-летнее образование для 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов обновляют также учебники по математике и естествознанию.

Ранее сообщалось, что глава кабмина РФ передал учебники русского языка для школ с кыргызским языком обучения.