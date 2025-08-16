13:21
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Обновленные учебники по русскому языку и литературе доставят в школы в октябре

Вопрос передачи учебников обсудили министры просвещения Кыргызстана и Российской Федерации Догдуркул Кендирбаева и Сергей Кравцов. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения КР.

По ее данным, учебники «Русский язык и чтение», «Русский язык», «Русская литература» и «Русская и мировая литература» предназначены для 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов общеобразовательных организаций. Они разработаны совместной рабочей группой двух государств в соответствии с новыми государственными и предметными стандартами КР.

После тиражирования их обещают доставить в школы Кыргызстана в октябре 2025 года.

Напомним, в связи с переходом на 12-летнее образование для 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов обновляют также учебники по математике и естествознанию.

Ранее сообщалось, что глава кабмина РФ передал учебники русского языка для школ с кыргызским языком обучения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339867/
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
На педагогическом форуме в Оше состоится символическая передача ноутбуков
Глава кабмина РФ передал учебники для КР. Садыр Жапаров принял Михаила Мишустина
В Кыргызстане подходы к преподаванию русского языка в начальных классах меняют
С сентября в школах появятся новшества в преподавании предмета «Естествознание»
Переход на 12-летку. Запущен второй этап подготовки учителей в Кыргызстане
Назначен новый директор издательского дома «Окуу китеби»
Результаты перехода на 12-летнее образование будут через 15 лет — Минпросвещения
Более 68 миллионов сомов предусмотрели на учебники для школ Бишкека
Об особенностях сингапурской модели образования рассказали в Минпросвещения
Должность директора издательского дома «Окуу китеби» снова вакантна
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
В&nbsp;Бишкеке под бетоном фонтана &laquo;Солнечные рыбки&raquo; нашли советскую мозаику В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
Бизнес
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
16 августа, суббота
13:17
В Кыргызстане ужесточают контроль за розничными ценами на мясо В Кыргызстане ужесточают контроль за розничными ценами...
13:14
Акция донорства. Сотрудники аэропорта «Манас» сдали около 300 литров крови
13:05
Мэр Оша похвалил директора детсада «Айданек»: отличные условия
13:00
Минприроды оштрафовало зону отдыха «Лепота» на 58 тысяч сомов
12:43
Более 240 тысяч тонн угля намерены приобрести для отопительного сезона в Бишкеке