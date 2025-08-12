12:29
Орус өкмөт башчысы Михаил Мишустин Кыргызстанга расмий сапар менен келет

Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн Төрагасы Михаил Мишустин 14-августта Кыргыз Республикасына расмий сапар менен келет.

Алдыдагы расмий сапардын алкагында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы Адылбек Касымалиев менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөөрү, анда кыргыз-орус күн тартибиндеги маселелердин кеңири чөйрөсү боюнча, анын ичинде соода-экономикалык мамилелер, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана интеграциялык бирикмелердин алкагында аракеттерди координациялоо маселелери каралаары пландалууда.

Ошондой эле, иш сапарынын алкагында Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаров менен Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн Төрагасы Михаил Мишустиндин жолугушуусу күтүлүүдө.
