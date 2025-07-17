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Общество

Должность директора издательского дома «Окуу китеби» снова вакантна

Министерство просвещения объявило открытый конкурс на должность директора государственного учреждения «Издательский дом «Окуу китеби». Объявление опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook.

Кандидат должен иметь высшее профессиональное образование, предпочтение отдается претендентам с образованием в сфере издательского дела, менеджмента или экономики и с опытом работы на руководящих должностях не менее пяти лет.

Кандидат должен подготовить и представить программу развития учреждения.

Документы принимаются до 21 июля 2025 года.

Отметим, что руководитель издательского дома «Окуу китеби» только недавно менялся, а именно весной 2025 года. Тогда на эту должность была назначена Айнура Чокморова вместо Ильяса Сарыбаева, который уволился по собственному желанию.

В Минпросвещения заверяли, что в издательстве есть преемственность: «Работа идет в штатном режиме, на процесс издания учебников смена директора не повлияет, все идет по плану».

В связи с переходом на 12-летнее образование государство выделило 744 миллиона сомов на выпуск новых учебников. В 2025/2026 учебном году планируется издание книг по английскому языку, математике и естествознанию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336593/
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