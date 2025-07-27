Конфликт Таиланда и Камбоджи: Бангкок и Пномпень готовы заключить перемирие

Временно исполняющий обязанности вице-премьера Таиланда Пхумтхам Вечайчай подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей.

Фото из архива. Армия Таиланда

«У меня был разговор с президентом Трампом, который потребовал, чтобы Таиланд и Камбоджа немедленно заключили перемирие. Я поблагодарил президента Трампа за его обеспокоенность и отметил, что в целом Таиланд согласен на перемирие. Однако Таиланд хотел бы видеть искреннее намерение со стороны Камбоджи», — сказал он.

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет подтвердил, что Пномпень и Бангкок договорились о немедленном и безоговорочном прекращении огня при прямом посредничестве лидера США.

Ранее стало известно, что военные подразделения Таиланда и Камбоджи временно прекратили боевые действия в приграничных районах из-за проливных дождей.

В Камбодже 13 человек погибли и более 70 получили ранения после атаки Таиланда. Среди погибших пять военнослужащих и восемь гражданских. Таиланд сообщил о гибели 13 мирных жителей и 6 солдат, около 60 человек получили травмы. Из приграничных районов государства эвакуировано более 138 тысяч человек.

Президент США заявил, что пытается достичь перемирия и звонил обеим сторонам. По его словам, страны согласились немедленно провести встречу, чтобы обсудить перемирие. Дональд Трамп сказал, что только после перемирия Соединенные Штаты возобновят переговоры с ними по торговой сделке и пошлинам.

Напомним, конфликт обострился после того, как Таиланд заявил, что камбоджийские военные применили беспилотники для разведки и обстреляли из реактивных систем залпового огня территорию королевства. На границе три дня шли бои. В район стянули войска, Военно-воздушные силы Таиланда наносили авиаудары по территории Камбоджи.

При этом представитель Министерства обороны Камбоджи заявил, что войска Таиланда совершили неспровоцированное вторжение, и камбоджийские силы ответили в порядке самообороны.

Многолетний камбоджийско-тайский пограничный конфликт начался между королевствами вследствие вековых споров за области вблизи храмового комплекса Прэахвихеа и после зачисления его ЮНЕСКО 7 июля 2008 года в Список всемирного наследия.