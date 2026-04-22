Атака на Иран. Три страны Евросоюза официально выступили против Израиля

Президент США продлил сроки временного перемирия с Ираном. Накануне вечером Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Соединенные Штаты пока не будут возобновлять ракетные удары по Ирану, но продолжат блокаду иранских портов.

Тегеран в ответ заявил, что не признает этих условий, поскольку Вашингтон ранее уже нарушил условия временного прекращения огня.

Дональд Трамп отметил, что продлил режим перемирия до тех пор, пока представители Ирана не озвучат свое предложение о мирном урегулировании и пока не завершатся переговоры. При этом он распорядился продолжить блокаду портов Ирана.

В свою очередь Иран отказался признать продление временного перемирия. Советник председателя парламента Ирана Мехди Мохаммади заявил, что продление перемирия со стороны Трампа «не имеет никакого смысла», а сейчас время для контрнаступления ИРИ.

Тегеран заявил, что не будет признавать объявленное США продление режима прекращения огня и будет действовать в соответствии со своими интересами.

«Блокада портов Ирана — это акт войны и, следовательно, нарушение режима прекращения огня», — заявил еще до принятого главой Белого дома решения о продлении сроков перемирия министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.

Напомним, США и Иран собирались провести переговоры, прежде чем закончится срок двухнедельного перемирия, которое они заключили в ночь на 8 апреля. Стороны встретились один раз в столице Пакистана, но переговоры фактически были сорваны.

О проведении второго раунда переговоров стороны также не договорились, потому что Вашингтон начал блокаду портов Ирана во время действия временного перемирия.

Одним из ключевых условий временного прекращения огня стало открытие Ормузского пролива — стратегически важного маршрута для поставок нефти по морю. Но фактически пролив за две недели перемирия был открыт всего сутки, 17 апреля.

Ночью стало известно, что Иран принял окончательное решение не участвовать в переговорах с США в Исламабаде, запланированных на сегодня. Причина та же — чрезмерные требования Вашингтона. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По мнению представителей Ирана, эта встреча будет «потерей времени», поскольку действия и позиции США по ряду вопросов мешают достичь какого-либо приемлемого соглашения.

Некоторые СМИ сообщили, что вице-президент США Джей Ди Вэнс уже отменил свою поездку в Пакистан.

Ранее власти Ирана неоднократно заявляли, что примут решение о продолжении диалога с США только после того, как Вашингтон снимет морскую блокаду.

Президент ИРИ Масуд Пезешкиян выступил с жестким заявлением, прокомментировав текущую позицию Вашингтона в переговорном процессе. Он подчеркнул, что приверженность взятым на себя обязательствам является единственным логичным условием для любого диалога. По его словам, действия американской администрации в последние дни не только не способствуют миру, но и подтверждают худшие опасения Тегерана. И отметил наличие «глубокого исторического недоверия» к политике и действиям правительства США.

Масуд Пезешкиян охарактеризовал текущую позицию официальных лиц США как противоречивую и деструктивную.

Испания, Ирландия и Словения официально обратились к руководству Евросоюза. Они затребовали вынести на повестку дня вопрос о приостановке действия соглашения об ассоциации с Израилем.

С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес по прибытии в Люксембург на встречу глав МИД стран ЕС.

Дипломат подчеркнул, что три страны настаивают на обсуждении этой темы в рамках текущего заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза.