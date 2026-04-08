Кыргызстан приветствует достижение соглашения о перемирии на Ближнем Востоке

Кыргызская Республика приветствует достижение соглашения о перемирии на Ближнем Востоке, а также предпринятые усилия премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа и других заинтересованных сторон, направленные на содействие деэскалации и продвижение мирного диалога. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, последовательно выступая за урегулирование всех разногласий исключительно политико-дипломатическим путем, на основе устава ООН и общепризнанных норм международного права, Кыргызская Республика выражает надежду на достижение устойчивого и долгосрочного мира в регионе.

Напомним, что Иран и США согласовали двухнедельное перемирие в обмен на открытие Ормузского пролива.

  • Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа и ракетных ударов по городам и военным объектам. Американский президент Дональд Трамп назвал военную операцию «Эпическая ярость». Тегеран в ответ атакует Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. Кроме того, Иран заблокировал Ормузский пролив, через который проходит 20 процентов мирового трафика нефти.
  • В Иране погибли многие высокопоставленные иранские чиновники и военные, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи. Пост занял его сын Моджтаба Хаменеи. 
Материалы по теме
Атака на Иран. Тегеран и Вашингтон согласовали двухнедельное перемирие
Генпрокурор: В 2025 году 80 граждан КР были экстрадированы на родину
Урожаи под вопросом. О последствиях войны на Ближнем Востоке предупредили в ООН
КР продолжает переговоры с Германией по безвизовому режиму для дипломатов
КР и Германия развивают инвестиционное сотрудничество в сфере фармацевтики
Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
КР укрепляет позиции в безбумажной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Сборная Кыргызстана по хоккею вылетает на чемпионат мира в Болгарию
Альтернатива Персидскому заливу: инвесторы проявляют интерес к Кыргызстану
На Ближнем Востоке нарастают репрессии и ограничение свободы слова — ООН
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;31&nbsp;марта&nbsp;&mdash; 3&nbsp;апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 31 марта — 3 апреля
Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в&nbsp;других странах Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в других странах
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в&nbsp;съемной квартире Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
В&nbsp;КР&nbsp;для прописки граждан предлагают не&nbsp;требовать справки о&nbsp;военном учете В КР для прописки граждан предлагают не требовать справки о военном учете
Бизнес
&laquo;Капитал Банк&raquo;: Быстрые, удобные и&nbsp;выгодные переводы на&nbsp;карты российских банков «Капитал Банк»: Быстрые, удобные и выгодные переводы на карты российских банков
Безлимит на&nbsp;WhatsApp и&nbsp;Telegram в&nbsp;роуминге&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;одной услуге Beeline Безлимит на WhatsApp и Telegram в роуминге — теперь в одной услуге Beeline
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; подарки при покупке до&nbsp;20&nbsp;апреля Kia Sonet без первоначального взноса — подарки при покупке до 20 апреля
Саида Мирзиеева провела переговоры в&nbsp;Mar-a-Lago на&nbsp;фоне укрепления связей с&nbsp;США Саида Мирзиеева провела переговоры в Mar-a-Lago на фоне укрепления связей с США
8 апреля, среда
15:00
«Капитал Банк»: Быстрые, удобные и выгодные переводы на карты российских банков «Капитал Банк»: Быстрые, удобные и выгодные переводы на...
14:53
Усиливается работа по применению цифровых технологий в судебной системе
14:49
В ЖК критикуют привлечение частных аудиторов к проверкам государственных строек
14:48
За три месяца транспортный контроль принес бюджету почти 70 миллионов сомов
14:46
В Бишкеке не будут класть асфальт на улицах, где не заменили трубы