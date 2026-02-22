В Таиланде из-за вспышки кошачьего вируса в заповедниках погибло 72 тигра

В Таиланде в туристических парках северной провинции Чиангмай погибло 72 тигра из-за вспышки кошачьего вируса. Об этом сообщает The Independent.
Отмечается, что большинство случаев гибели животных произошли в частных заповедниках, где посетители могут тесно взаимодействовать с хищниками. По результатам предварительных тестов, у животных была кошачья чумка.
«Тигры не живут в тесном контакте с людьми. К тому времени, когда мы заметим, что что-то не так, болезнь, возможно, уже развилась», — отметил глава департамента животноводства Таиланда Сомчуан Ратанамунгкланон.
В ведомстве допустили, что у тигров в неволе был ослаблен иммунитет: они спаривались только между собой. Из-за этого их восприимчивость к вирусу могла быть выше, а течение болезни — быстрее.
Власти страны закрыли парки на две недели, ограничили доступ к заповедникам и организовали дезинфекцию вольеров и оборудования. Все выжившие тигры помещены на карантин, говорится в статье.