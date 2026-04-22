Таиланд решил сократить срок безвизового пребывания для туристов из 93 стран

Таиланд планирует сократить период безвизового пребывания с 60 до 30 дней для граждан 93 стран и территорий. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Как заявил министр иностранных дел королевства Сихасак Пхуангкеткеу, это делается в целях борьбы с преступностью, в частности мошенниками, которые злоупотребляют безвизовым пребыванием, открывают многочисленные банковские счета и находятся в стране достаточно долго, чтобы на эти счета поступали деньги от мошеннических кол‑центров.

«Мы всегда рады туристам, настоящим туристам. Настоящий турист находится в Таиланде непродолжительное время: 30 дней туристу вполне достаточно. Если вы — турист, предпочитающий комфортабельный отдых, то каждому такому туристу, прибывающему в страну, мы оказываем радушный прием», — сказал он.

В Министерстве туризма и спорта королевства считают, что данная мера не должна оказать негативного влияния на туристическую отрасль королевства, поскольку большинство иностранных туристов в среднем проводят в стране менее месяца.

О дате введения новых правил пока не сообщается.