Прекращение войны на Ближнем Востоке. Переговоры США и Ирана зашли в тупик

США выдвигают чрезмерные требования по Ормузскому проливу и нескольким другим вопросам. Об этом сообщает агентство Fars.
На переговорах в Исламабаде между Соединенными Штатами и ИРИ американцы выдвинули чрезмерные требования по Ормузскому проливу, заявил агентству источник, близкий к иранской переговорной команде.
То, что США не удалось добиться за 40 дней войны, сейчас они надеются легко получить на переговорах, говорится в публикации.
Также указано, что, помимо пункта по Ормузскому проливу, Вашингтон выдвинул «неприемлемые требования по нескольким другим вопросам».
Переговоры зашли в тупик, пишет Financial Times. Отмечается, что по итогам более пяти часов консультаций по вопросу контроля над Ормузским проливом сохраняется «тупиковая ситуация».
Два источника, осведомленные о ходе переговоров, сообщили, что обсуждение вопроса о возобновлении судоходства по проливу остается камнем преткновения на переговорах в Исламабаде.
Напомним, накануне в столице Пакистана стартовали переговоры между Ираном и США. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс, иранскую — спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф.
Штаты и Иран не достигли соглашений на переговорах, подтвердил сегодня Джей Ди Вэнс. США считают, что ИРИ пока не готова отказаться от своей ядерной программы.
Представители стран встречались три раза в Исламабаде, но к общему знаменателю так и не пришли. По данным СМИ, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерную тематику, репарации, снятие санкций и окончательное завершение конфликта в регионе.