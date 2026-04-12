Прекращение войны на Ближнем Востоке. Переговоры США и Ирана зашли в тупик

США выдвигают чрезмерные требования по Ормузскому проливу и нескольким другим вопросам. Об этом сообщает агентство Fars.

Фото СМИ. Встречи делегаций США и Ирана начались в Исламабаде с непрямых переговоров с участием премьер-министра Пакистана

На переговорах в Исламабаде между Соединенными Штатами и ИРИ американцы выдвинули чрезмерные требования по Ормузскому проливу, заявил агентству источник, близкий к иранской переговорной команде.

То, что США не удалось добиться за 40 дней войны, сейчас они надеются легко получить на переговорах, говорится в публикации.

Также указано, что, помимо пункта по Ормузскому проливу, Вашингтон выдвинул «неприемлемые требования по нескольким другим вопросам».

Переговоры зашли в тупик, пишет Financial Times. Отмечается, что по итогам более пяти часов консультаций по вопросу контроля над Ормузским проливом сохраняется «тупиковая ситуация».

Два источника, осведомленные о ходе переговоров, сообщили, что обсуждение вопроса о возобновлении судоходства по проливу остается камнем преткновения на переговорах в Исламабаде.

Напомним, накануне в столице Пакистана стартовали переговоры между Ираном и США. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс, иранскую — спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф.

Штаты и Иран не достигли соглашений на переговорах, подтвердил сегодня Джей Ди Вэнс. США считают, что ИРИ пока не готова отказаться от своей ядерной программы.

Представители стран встречались три раза в Исламабаде, но к общему знаменателю так и не пришли. По данным СМИ, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерную тематику, репарации, снятие санкций и окончательное завершение конфликта в регионе.