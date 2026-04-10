09:19
USD 87.45
EUR 102.07
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Ситуация вокруг Украины. Путин объявил пасхальное перемирие до 12 апреля

Президент России Владимир Путин объявил временное перемирие с Украиной, приуроченное к празднованию Пасхи. Оно начнется с 16.00 11 апреля и продлится до конца 12 апреля. РФ рассчитывает, что украинская сторона последует примеру, сообщает пресс-служба Кремля.

Министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову указано остановить боевые действия на всех направлениях.

«Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия», — говорится в сообщении.

Это как минимум четвертое перемирие за время российской военной операции в Украине. Первое объявлялось в 2023 году по случаю Рождества. В 2025-м перемирие объявлялось дважды: по случаю Пасхи, а также к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/369775/
просмотров: 424
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан приветствует достижение соглашения о перемирии на Ближнем Востоке
Атака на Иран. Тегеран и Вашингтон согласовали двухнедельное перемирие
Католики мира празднуют Пасху. Папа Римский призвал всех воюющих сложить оружие
Диалог России и США по урегулированию в Украине идет «почти каждый день» — Трамп
Атака на Иран. Трамп отклонил попытки посредников начать переговоры с Тегераном
Атака на Иран. Тегеран озвучил три требования для начала переговоров с США
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу к диалогу с Владимиром Путиным
Британия и Франция опровергают, что готовятся вооружить Киев ядерной бомбой
В ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России
Выборы президента в Украине могут пройти осенью 2026 года, заявили в Раде
Популярные новости
Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в&nbsp;других странах Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в других странах
Основатель &laquo;Аю&raquo; рассказал о&nbsp;переговорах в&nbsp;ГКНБ и&nbsp;&laquo;чашке чая за&nbsp;$10&nbsp;миллионов&raquo; Основатель «Аю» рассказал о переговорах в ГКНБ и «чашке чая за $10 миллионов»
Президент обсудил с&nbsp;Омурбеком Текебаевым власть кочевников и&nbsp;будущее страны Президент обсудил с Омурбеком Текебаевым власть кочевников и будущее страны
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в&nbsp;съемной квартире Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
Бизнес
ТМ&nbsp;&laquo;Тойбосс&raquo; подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000 ТМ «Тойбосс» подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000
MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и&nbsp;улучшенный интернет по&nbsp;всей стране MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и улучшенный интернет по всей стране
БЕЗЛИМИТ от&nbsp;Beeline всего за&nbsp;330 сомов БЕЗЛИМИТ от Beeline всего за 330 сомов
BAKAI снижает стоимость выпуска премиальной карты Visa Infinite Diamond BAKAI снижает стоимость выпуска премиальной карты Visa Infinite Diamond
10 апреля, пятница
09:09
Садыр Жапаров едет в город Ош: проверит стройки и откроет соцобъекты Садыр Жапаров едет в город Ош: проверит стройки и откро...
09:09
Более 3 миллиардов сомов взыскала Служба судебных исполнителей в доход страны
08:55
Верховный суд России признал «Мемориал» экстремистской организацией
08:54
Кыргызстан получил тарифные льготы на импорт отдельных видов овощей
08:35
Создание ресурсных классов для детей с аутизмом обсудили в Минпросвещения
9 апреля, четверг
23:41
Apple и Lenovo возглавили антирейтинг ремонтопригодности ноутбуков