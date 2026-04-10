Ситуация вокруг Украины. Путин объявил пасхальное перемирие до 12 апреля

Президент России Владимир Путин объявил временное перемирие с Украиной, приуроченное к празднованию Пасхи. Оно начнется с 16.00 11 апреля и продлится до конца 12 апреля. РФ рассчитывает, что украинская сторона последует примеру, сообщает пресс-служба Кремля.

Министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову указано остановить боевые действия на всех направлениях.

«Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия», — говорится в сообщении.

Это как минимум четвертое перемирие за время российской военной операции в Украине. Первое объявлялось в 2023 году по случаю Рождества. В 2025-м перемирие объявлялось дважды: по случаю Пасхи, а также к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.