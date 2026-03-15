Атака на Иран. Трамп отклонил попытки посредников начать переговоры с Тегераном

Администрация президента США отвергла инициативу Омана и Египта начать дипломатические переговоры о прекращении огня с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Отмечается, что Тегеран также отказался идти на примирение до окончания авиаударов США и Израиля и выплаты компенсаций. При этом, посредниками в урегулировании конфликта выступали несколько стран.

Отсутствие интереса со стороны Вашингтона и Тегерана говорит о том, что обе стороны настроены на затяжной конфликт, даже несмотря на жертвы среди гражданского населения и резкий рост цен на нефть, отмечают эксперты.

Выступавший посредником еще до начала войны Оман неоднократно пытался наладить диалог, но Белый дом ясно дал понять, что не заинтересован в этом, утверждают два источника.

Высокопоставленный сотрудник администрации главы США сказал, что Трампа это не заинтересовало, и Белый дом будет «продолжать миссию в полном объеме».

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани и глава МИД Аббас Аракчи пытались использовать Оман в качестве канала для переговоров, в которых мог бы участвовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, однако эти обсуждения так и не состоялись, а вместо этого Тегеран лишь ужесточил позицию, говорится в статье.

Определенные усилия по налаживанию ситуации предпринял и Египет.

Корпус стражей исламской революции уверен, что если Иран потеряет контроль над Ормузским проливом, то проиграет войну. Поэтому несмотря на попытки ряда стран Тегеран не будет участвовать в переговорах или дипломатических усилиях, пишет агентство.

С 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль продолжают военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе столица. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану убиты верховный лидер аятолла Али Хаменеи и несколько других высокопоставленных чиновников. Эскалация на Ближнем Востоке продолжается.