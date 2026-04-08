Атака на Иран. Тегеран и Вашингтон согласовали двухнедельное перемирие

Иран и США согласовали двухнедельное перемирие в обмен на открытие Ормузского пролива.

После серии эскалаций на Ближнем Востоке Вашингтон и Тегеран достигли предварительной договоренности о временном прекращении огня. Ключевую роль в дипломатическом урегулировании сыграл Пакистан при поддержке Китая.

Главным условием паузы в боевых действиях является немедленное открытие Ираном Ормузского пролива для судоходства.

Дональд Трамп согласился приостановить бомбардировки Ирана на две недели. Президент США заявил, что принял такое решение при условии, что Тегеран согласится на «полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива».

Соединенные Штаты получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считают, что это «рабочая основа для переговоров».

Американский лидер подчеркнул, что решение было принято на основе разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Пакистана Асимом Муниром.

На данный момент Тегеран не подтвердил, но и не опроверг озвученное Трампом перемирие.

CNN со ссылкой на источники утверждает, что Израиль также согласился на перемирие и прекратит удары. При этом израильские каналы сообщают о пуске ракет из Ирана.

Безопасное прохождение через Ормузский пролив в течение двух недель будет возможно при координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Что известно на данный момент:

все военные операции против Ирана были прекращены;

двухнедельное перемирие вступит в силу лишь после того, как Тегеран откроет Ормузский пролив;

первый раунд переговоров между США и Ираном пройдет 10 апреля в Исламабаде.

На консульство Израиля в Стамбуле совершено вооруженное нападение.Трое вооруженных мужчин открыли огонь у здания дипмиссии. Один из них погиб на месте, двое получили ранения и задержаны. Об этом в соцсети Х сообщил пресс-секретарь МВД Турции Хасан Оймез.

По его словам, все участники нападения имели турецкое гражданство. Один из них — Юнус Е. С. — был связан с «террористической организацией, использующей религию в своих целях». Двое других — братья Онур Ч. и Энес Ч., при этом Онур ранее привлекался к ответственности за преступления, связанные с наркотиками.

ВВС Израиля продолжают удары по Ирану, несмотря на объявление о прекращении огня, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на силовиков.

Признаков прекращения израильских операций против «Хезболлах» нет, отмечает издание.

Цены на нефть обвалились на 13-17 процентов после сообщений о двухнедельном перемирии США и Ирана, Brent опустился ниже $92 за баррель.

В Иране люди начали собираться в «живые щиты» вокруг электростанций, чтобы защитить их от американских ударов. С предложением выступил заместитель министра по делам молодежи и спорта ИРИ Алиреза Рахими, сообщает Sky News.

В Израиле состоялись похороны убитых в результате попадания иранской ракеты по Хайфе.

Израильские ракеты попали по синагоге Рафии-Ния в Тегеране.

«Произошло полное разрушение синагоги Рафии-Ния, известной как «синагога Мешхедиха», на улице Фариман в Тегеране в результате ночных ударов Израиля», — пишут иранские СМИ.

Главе Пентагона Питу Хегсету могут вынести импичмент из-за войны в Иране, пишет Axios.

Об этом заявила член Палаты представителей от штата Аризона демократ Яссамин Ансари. Официальная формулировка для импичмента — «неоднократное нарушение присяги и конституционных обязанностей». Также в числе перечисленных причин «создание Хегсетом угрозы для американских военнослужащих и неоднократные военные преступления».

Иран в случае мира хочет взимать с судов $2 миллиона за проход через Ормузский пролив, сообщает NYT со ссылкой на неназванных официальных лиц из Ирана.

По данным газеты, Тегеран также намерен делить эти средства с Оманом, расположенном через пролив.

Похищенную в Ираке американскую журналистку освободили. Об этом сообщил сотрудник службы безопасности радикальной шиитской группировки «Катаиб Хезболла» Абу Муджахид аль-Асаф.

По его словам, решение об освобождении Шелли Киттлсон было принято «в знак признательности за патриотическую позицию уходящего премьер-министра Мухаммеда ас-Судани». Как утверждается, ее отпустили на условиях немедленного отъезда из Ирака. Где сейчас находится журналистка, не уточняется.