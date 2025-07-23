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Власть

Завершился госвизит президента Монголии в Кыргызстан

Завершился государственный визит президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, состоявшийся 20-23 июля. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках визита состоялись переговоры между лидерами двух стран, в ходе которых обсуждены ключевые направления двустороннего сотрудничества, включая политику, торговлю и экономику, транспорт и сельское хозяйство. Особое внимание уделено вопросам цифровизации, развитию культурно-гуманитарных связей и туризма.

По итогам переговоров президентов подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание кыргызско-монгольского совместного взаимодействия.

Далее они сделали заявление для СМИ по итогам двусторонних переговоров.

В рамках культурной части президенты посетили международный музыкальный фестиваль «Мейкин Азия», прошедший на побережье озера Иссык-Куль.

В завершение визита они посетили культурный центр «Рух-Ордо» в Чолпон-Ате.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337308/
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