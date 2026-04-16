Кыргызстан и Meta договорились создать рабочую группу по сотрудничеству

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев в рамках визита в США провел встречу с директором по вопросам государственной политики Meta Platforms Молли Монтгомери. Стороны обсудили вопросы цифровой безопасности и взаимодействия в IT-сфере.

Перед переговорами кыргызской делегации представили технологический хаб компании в Вашингтоне. Касымалиеву показали разработки в области дополненной реальности и носимой электроники, включая смарт-очки с элементами искусственного интеллекта. Отмечено, что такие решения могут применяться в медицине, образовании и для поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе встречи глава кабмина заявил о заинтересованности Кыргызстана в выстраивании устойчивого и юридически выверенного механизма сотрудничества с Meta. Он подчеркнул необходимость прямых каналов коммуникации для оперативного решения вопросов и снижения бюрократии.

Отдельное внимание уделено информационной безопасности. Кыргызская сторона выразила готовность внедрять международные практики для формирования безопасной цифровой среды.

Молли Монтгомери, в свою очередь, отметила прогресс республики в цифровой трансформации и подтвердила готовность компании к углублению диалога, в том числе по вопросам безопасности пользователей.

По итогам встречи стороны договорились создать совместную рабочую группу. Она займется подготовкой «дорожной карты» сотрудничества, включая вопросы информационной безопасности, верификации государственных аккаунтов и реализации совместных проектов.