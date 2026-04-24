Россия и Кыргызстан были и остаются союзниками и стратегическими партнерами. Об этом 23 апреля заявил президент Садыр Жапаров в ходе переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным в Москве.

«Нас связывают исторические узы дружбы. Мы были и остаемся стратегическими партнерами, главным союзником Российской Федерации», — подчеркнул он.

Глава КР отметил, что нынешние переговоры предоставляют хорошую возможность для обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки. Он также напомнил, что в 2026 году в республике запланирован саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«В этой связи мы с нетерпением ожидаем вашего визита, вашего участия в саммите ШОС», — сказал Садыр Жапаров Владимиру Путину.

Глава РФ сообщил, что достигнутые между двумя странами договоренности успешно выполняются. По его словам, подобная положительная динамика этой деятельности отражается на темпах экономического роста Кыргызстана.

Владимир Путин выразил мнение, что текущий рабочий визит также будет способствовать развитию двусторонних отношений Москвы и Бишкека.