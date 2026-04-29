В Бишкеке по итогам официального визита председателя Совета министров Тоголезской Республики Фора Эссозимна Гнассингбе подписан ряд двусторонних документов, направленных на расширение сотрудничества между странами.
Документы охватывают ключевые сферы — от инвестиций и сельского хозяйства до образования, здравоохранения и цифрового развития.
В частности, стороны подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов и договор о поощрении и взаимной защите инвестиций.
- в сфере культуры,
- цифрового развития и информационных технологий,
- высшего образования,
- сельского хозяйства и продовольственной безопасности,
- здравоохранения.
Кроме того, подписан меморандум между торгово-промышленными палатами двух стран, что должно способствовать развитию деловых связей.
Как отмечается, пакет документов формирует договорно-правовую базу для углубления двустороннего взаимодействия и открывает новые возможности для партнерства между Кыргызстаном и Того.