Власть

Кыргызстан и Того подписали пакет соглашений — от безвизового режима до IT

В Бишкеке по итогам официального визита председателя Совета министров Тоголезской Республики Фора Эссозимна Гнассингбе подписан ряд двусторонних документов, направленных на расширение сотрудничества между странами.

Документы охватывают ключевые сферы — от инвестиций и сельского хозяйства до образования, здравоохранения и цифрового развития.

В частности, стороны подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов и договор о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Фото пресс-службы президента
Отдельные соглашения и меморандумы касаются сотрудничества:

  • в сфере культуры,
  • цифрового развития и информационных технологий,
  • высшего образования,
  • сельского хозяйства и продовольственной безопасности,
  • здравоохранения.

Кроме того, подписан меморандум между торгово-промышленными палатами двух стран, что должно способствовать развитию деловых связей.

Как отмечается, пакет документов формирует договорно-правовую базу для углубления двустороннего взаимодействия и открывает новые возможности для партнерства между Кыргызстаном и Того.
