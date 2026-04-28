Визит главы Того в Кыргызстан: где находится страна и что нас с ней связывает

Кыргызстан 28 — 30 апреля с рабочим визитом посетит председатель Совета министров Тоголезской Республики Фор Гнассингбе. Наверняка многим интересно: что это за страна, где находится и что нас с ней связывает. Отвечая на эти вопросы, редакция 24.kg подготовила небольшой материал.

Тоголезская Республика (Того) — это небольшое государство в Западной Африке, которое, несмотря на скромные размеры, играет заметную роль в региональной экономике.

Что за страна и где находится

Фото из интернета. Ломе — столица Того

Столица: Ломе (крупный порт на берегу Гвинейского залива).

Официальный язык: французский.

Территория: 56,8 тысячи квадратных километров.

Население: около 8 миллионов человек.

Того вытянуто узкой полосой с юга на север. На юге — низменное побережье с лагунами, в центре — плато и горы Того, на севере — засушливая саванна. Климат варьируется от субэкваториального на юге (два сезона дождей) до тропического на севере.

Фото из интернета. Порт Ломе

Экономика Того сильно зависит от сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.

Сельское хозяйство: здесь выращивают кофе, какао и хлопок на экспорт. Для внутреннего потребления производят кукурузу, рис и маниок.

Горнодобывающая промышленность: Того является одним из крупнейших в мире производителей фосфатов.

Торговый хаб: порт Ломе считается одним из самых глубоководных и современных в Западной Африке, выполняя роль транзитного узла для соседних стран, не имеющих выхода к морю (Буркина-Фасо, Нигер, Мали).

Форма правления и политическое устройство

В 2024-2025 годах Тоголезская Республика претерпела масштабную конституционную реформу, которая полностью изменила структуру власти в стране.

С 6 мая 2024 года, согласно новой конституции, Того официально перешла от президентской к парламентской республике (Пятая республика). Это решение значительно перераспределило полномочия между ключевыми государственными должностями.

Президент республики теперь преимущественно церемониальная фигура. Он избирается не прямым голосованием граждан, а парламентом. С 3 мая 2025 года пост занимает Жан-Люсьен Сави де Тове. Его полномочия ограничены представительскими функциями и коротким четырехлетним сроком с правом одного переизбрания.

Фото из интернета. Фор Гнассингбе во время визита в Казахстан

Председатель Совета министров — это новая и самая влиятельная должность в стране. Он обладает всей полнотой исполнительной власти, определяет национальную политику и представляет Того на международной арене. Эту позицию занимает Фор Гнассингбе (президент страны с 2005 по 2025 год).

Переход к новой системе позволил действующему лидеру Фору Гнассингбе остаться во главе государства в новой роли. Его партия «Союз за Республику» (UNIR) удерживает подавляющее большинство мест в Национальной ассамблее, что обеспечивает стабильность текущего политического курса.

Связи с Кыргызстаном

Прямые отношения между Кыргызской Республикой и Того развиты слабо в силу географической удаленности, однако есть несколько точек соприкосновения.

1. Дипломатия

Наша страна активно расширяет географию дипломатических отношений. По данным на начало 2026 года, Кыргызстан установил дипломатические отношения со 185 странами мира. Хотя Того и КР не имеют взаимных посольств, они взаимодействуют в рамках ООН и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Фото из интернета. Флаг Тоголезской Республики

2. Валютный контекст

В Того используется франк КФА BCEAO (западноафриканский франк). Поскольку курс этой валюты жестко привязан к евро, любые изменения курса евро, устанавливаемые Нацбанком КР, косвенно отражают динамику тоголезской валюты относительно сома.

На 28 апреля 2026 года официальный курс евро, по данным НБ КР, составляет 102,718 сома, что на 0,53 процента выше предыдущего показателя. Соответственно, тоголезский франк также укрепился к сому в аналогичной пропорции.

Фото из интернета. Того на карте Африки

3. Экономические параллели

Обе страны являются развивающимися экономиками с высокой долей аграрного сектора.

Экспорт сырья: как Кыргызстан зависит от экспорта золота и металлов, так и Того критически зависит от мировых цен на фосфаты и хлопок.

Транзитный потенциал: Того позиционирует себя как «ворота» в Западную Африку через порт Ломе, тогда как Кыргызстан стремится стать логистическим хабом в Центральной Азии (проекты железных дорог и мультимодальных перевозок).

В данных Нацстаткома за январь — февраль 2026 года информация о взаимной торговле между Кыргызстаном и Того отсутствует.

4. Религия и культура

Фото из интернета. Ломе — столица Того

На сегодня связи между странами носят преимущественно формальный характер в рамках глобальных институтов. Однако с учетом курса Кыргызстана на поиск новых рынков в Африке и открытия первого посольства на африканском континенте в 2025 году (в Эфиопии), потенциал для торгового взаимодействия в будущем может вырасти.