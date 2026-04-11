В городе Ош усилили меры безопасности из-за визита президента Кыргызстана

В Оше и одноименной области усилены меры безопасности в связи с рабочей поездкой президента Садыра Жапарова, которая проходит с 10 по 15 апреля.

Как сообщили в правоохранительных органах, в рамках визита главы государства запланированы мероприятия государственного уровня, в связи с чем личный состав южного гарнизона органов внутренних дел переведен на усиленный режим службы.

Сегодня сотрудники милиции выдвинулись на закрепленные участки для обеспечения общественного порядка и безопасности.

Отмечается, что в местах мероприятий и по маршрутам передвижения официальной делегации введены временные ограничения движения транспорта. Сотрудники подразделений по обеспечению безопасности дорожного движения регулируют транспортные потоки и принимают меры по предотвращению заторов.

Всего к обеспечению общественной безопасности привлечены более 3,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Внутренних войск.