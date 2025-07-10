12:12
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

О спортклубах начальников милиции, где занимались бандиты, рассказал глава ГКНБ

На совещании с руководителями по городу Ошу и одноименной области глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал о спортклубах политиков, бизнесменов, начальников милиции, где занимались бандиты.

Он отметил, что члены организованной преступной группы в основном сконцентрированы в городах Оше и Чолпон-Ате.

Читайте по теме
Глава ГКНБ назвал, кто из депутатов ЖК вмешивается в кадровые вопросы на юге

«Члены ОПГ стали классической мафиозной группой. Их руководители — бизнесмены. Они миллионеры и миллиардеры, а в подчинении у них бандиты. В городе Оше у каждого политика, предпринимателя, глав криминальных групп были спортзалы. Что с ними стало?» — спросил Камчыбек Ташиев.

Начальник УВД Оша ответил, что таких спортзалов в городе нет, если будут, их передадут на баланс государства.

«У бывших начальников управлений милиции были спортзалы, где занимались 100-150 молодчиков. Он сам начальник УВД, но его спортсмены — бандиты. У замминистров тоже были свои бандиты», — заявил Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ напомнил, что криминальный авторитет Дженго решал многие вопросы на юге, но сейчас он за решеткой. Решением суда все его имущество, приобретенное преступным путем, конфискуют.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335788/
просмотров: 570
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке проходит 11-е заседание руководителей пограничных служб стран ШОС
Глава ГКНБ назвал, кто из депутатов ЖК вмешивается в кадровые вопросы на юге
Скоро посадим инспекторов и руководителей Счетной палаты — Камчыбек Ташиев
Камчыбек Ташиев подарил мэру Оша обещанный автомобиль
Ташиев вновь потребовал у сотрудников ГКНБ прекратить преследования невиновных
По просьбе спикера Камчыбек Ташиев посетил джайлоо Кара-Кой
Поручено завершить ремонт дорог к школе имени Терешковой в Оше до ее открытия
Сын Камчыбека Ташиева будет играть за футбольную команду «Мурас Юнайтед»
Камчыбек Ташиев разрешил снести заброшенный кинотеатр «Весна» в городе Ош
Камчыбек Ташиев похвалил мэра Оша за работу и обещал подарить ему автомобиль
Популярные новости
После критики Камчыбека Ташиева глава Минтранса отправился инспектировать дороги После критики Камчыбека Ташиева глава Минтранса отправился инспектировать дороги
Камчыбек Ташиев разрешил снести заброшенный кинотеатр &laquo;Весна&raquo; в&nbsp;городе&nbsp;Ош Камчыбек Ташиев разрешил снести заброшенный кинотеатр «Весна» в городе Ош
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что намерен посетить Кыргызстан Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что намерен посетить Кыргызстан
Угрозы Трампа &laquo;разбомбить Москву&raquo; прокомментировали в&nbsp;Кремле Угрозы Трампа «разбомбить Москву» прокомментировали в Кремле
Бизнес
&laquo;Компаньон Business&raquo;: банк в&nbsp;кармане «Компаньон Business»: банк в кармане
Финансирование объединенных товаропроизводителей вместе с&nbsp;&laquo;Элдик Банком&raquo; Финансирование объединенных товаропроизводителей вместе с «Элдик Банком»
Свобода связи и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Специальное предложение 500&raquo; от&nbsp;MEGA Свобода связи и максимум выгоды: тариф «Специальное предложение 500» от MEGA
IFC инвестирует $10 миллионов в&nbsp;группу компаний &laquo;Тойбосс&raquo; IFC инвестирует $10 миллионов в группу компаний «Тойбосс»
10 июля, четверг
12:07
В Южной Корее снова арестован бывший президент Юн Сок Ель В Южной Корее снова арестован бывший президент Юн Сок Е...
12:05
В Таласской области выявлен факт незаконного строительства на сельхозземлях
11:53
В Бишкеке проходит 11-е заседание руководителей пограничных служб стран ШОС
11:50
В Бишкеке горит здание музыкальной школы-интерната на Боконбаева
11:48
О спортклубах начальников милиции, где занимались бандиты, рассказал глава ГКНБ