О спортклубах начальников милиции, где занимались бандиты, рассказал глава ГКНБ

На совещании с руководителями по городу Ошу и одноименной области глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал о спортклубах политиков, бизнесменов, начальников милиции, где занимались бандиты.

Он отметил, что члены организованной преступной группы в основном сконцентрированы в городах Оше и Чолпон-Ате.

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«Члены ОПГ стали классической мафиозной группой. Их руководители — бизнесмены. Они миллионеры и миллиардеры, а в подчинении у них бандиты. В городе Оше у каждого политика, предпринимателя, глав криминальных групп были спортзалы. Что с ними стало?» — спросил Камчыбек Ташиев.

Начальник УВД Оша ответил, что таких спортзалов в городе нет, если будут, их передадут на баланс государства.

«У бывших начальников управлений милиции были спортзалы, где занимались 100-150 молодчиков. Он сам начальник УВД, но его спортсмены — бандиты. У замминистров тоже были свои бандиты», — заявил Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ напомнил, что криминальный авторитет Дженго решал многие вопросы на юге, но сейчас он за решеткой. Решением суда все его имущество, приобретенное преступным путем, конфискуют.