Происшествия

В Оше задержан подозреваемый в сбыте гашиша, связанный с ОПГ

Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана задержали в Оше подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным милиции, в марте 2026 года в ходе оперативно-следственных мероприятий задержан 22-летний гражданин Х.А., подозреваемый в реализации гашиша в крупном размере.

Как установлено, задержанный, по оперативной информации, поддерживал идеологию члена организованной преступной группы Кадыра Досонова, известного по прозвищу Дженго, и входил в круг его доверенных лиц.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 «Незаконные изготовление, сбыт наркотических средств и психотропных веществ» УК КР. Назначены судебно-химические экспертизы.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия по установлению других причастных лиц.
