Канал поставок метамфетамина и транснациональную ОПГ ликвидировали в Кыргызстане

Сотрудники Службы по борьбе с наркотиками МВД совместно с ГКНБ и правоохранительными органами соседних государств провели спецоперацию по пресечению деятельности транснациональной организованной преступной группировки, занимавшейся поставками наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба СБНОН.
Факт зарегистрировали по статье 282 УК КР («Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта»).
Следствие продолжает устанавливать других участников преступной схемы и возможные каналы финансирования.