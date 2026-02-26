Канал поставок метамфетамина и транснациональную ОПГ ликвидировали в Кыргызстане

Сотрудники Службы по борьбе с наркотиками МВД совместно с ГКНБ и правоохранительными органами соседних государств провели спецоперацию по пресечению деятельности транснациональной организованной преступной группировки, занимавшейся поставками наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба СБНОН.

По ее данным, в январе 2026 года силовики изъяли 8 килограммов метамфетамина. Это свыше 50 тысяч доз, рыночная стоимость которых превышает 53 миллиона сомов, отметили в службе.

Факт зарегистрировали по статье 282 УК КР («Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта»).

Следствие продолжает устанавливать других участников преступной схемы и возможные каналы финансирования.