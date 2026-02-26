16:29
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Происшествия

Канал поставок метамфетамина и транснациональную ОПГ ликвидировали в Кыргызстане

Сотрудники Службы по борьбе с наркотиками МВД совместно с ГКНБ и правоохранительными органами соседних государств провели спецоперацию по пресечению деятельности транснациональной организованной преступной группировки, занимавшейся поставками наркотиков.  Об этом сообщила пресс-служба СБНОН.

По ее данным, в январе 2026 года силовики изъяли 8 килограммов метамфетамина. Это свыше 50 тысяч доз, рыночная стоимость которых превышает 53 миллиона сомов, отметили в службе.

Факт зарегистрировали по статье 282 УК КР («Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта»).

Следствие продолжает устанавливать других участников преступной схемы и возможные каналы финансирования.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/363719/
просмотров: 304
Версия для печати
Материалы по теме
В ЖК призвали выяснить, имеет ли отец депутата Чынгыза Ажибаева отношение к ОПГ
В Мексике после убийства одного из главных наркобаронов начались беспорядки
Более 4 килограммов наркотиков, гранаты и оружие изъяли в городе Ош у членов ОПГ
Новые наркотики под запрет: список пополнят 20 веществ
Бегал год от милиции: подозреваемого в наркоторговле поймали на юге Кыргызстана
Обыски у ОПГ в Балыкчи: изъято оружие, пойман мошенник
Операция «Бандит» в Бишкеке: десятки человек задержаны, изъято оружие
В Тюпском районе при обысках изъяли оружие, боеприпасы и 1,7 килограмма конопли
Серия обысков в Ак-Суйском районе: изъяты наркотики
В Таласской области милиция изъяла наркотики у члена ОПГ
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение силой около 3&nbsp;баллов В Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение силой около 3 баллов
Нападение ученика на&nbsp;учителя: мэр посетил Болатхана Карибжанова в&nbsp;больнице Нападение ученика на учителя: мэр посетил Болатхана Карибжанова в больнице
Взятка в&nbsp;$30&nbsp;тысяч. По&nbsp;подозрению задержали бывшего начальника колонии Взятка в $30 тысяч. По подозрению задержали бывшего начальника колонии
Нападение ученика на&nbsp;учителя в&nbsp;Бишкеке: возбуждено уголовное дело Нападение ученика на учителя в Бишкеке: возбуждено уголовное дело
Бизнес
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от&nbsp;17&nbsp;процентов годовых для юрлиц и&nbsp;ИП Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от 17 процентов годовых для юрлиц и ИП
26 февраля, четверг
16:24
Лже-сотрудники спецслужб выманили у бишкекчанки 22 миллиона сомов Лже-сотрудники спецслужб выманили у бишкекчанки 22 милл...
16:06
Канал поставок метамфетамина и транснациональную ОПГ ликвидировали в Кыргызстане
16:04
Сутки на ликвидацию. Частная парковка возле стоматологии признана незаконной
16:01
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
15:59
Спецпосланник ЕС по санкциям в Бишкеке: что требует Евросоюз от Кыргызстана