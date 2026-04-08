Глава службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков заявил, что в Кыргызстане криминальные структуры фактически ликвидированы, а лица, причислявшие себя к «воровскому миру», задержаны и привлекаются к ответственности.

По его словам, правоохранительные органы продолжают работу по выявлению и задержанию лиц, связанных с криминальной средой, в том числе за рубежом.

Как сообщил Дайырбек Орунбеков, в Люберцах (Россия) задержан гражданин КР Уланбек Авазов, 1986 года рождения. По его данным, кыргызстанец позиционировал себя как представитель криминального мира и был причастен к незаконной деятельности. При задержании у него обнаружено оружие.

Отмечается, что операция проводилась совместно сотрудниками МВД КР и РФ.

Дайырбек Орунбеков также обратился к гражданам Кыргызстана, находящимся за границей, с призывом сообщать о давлении, вымогательстве или иных противоправных действиях.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы страны действуют в условиях усиленного контроля и намерены пресекать преступную деятельность вне зависимости от местонахождения подозреваемых.