18:09
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.11
Власть

Криминальные структуры в Кыргызстане фактически ликвидированы — Орунбеков

Глава службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков заявил, что в Кыргызстане криминальные структуры фактически ликвидированы, а лица, причислявшие себя к «воровскому миру», задержаны и привлекаются к ответственности.

По его словам, правоохранительные органы продолжают работу по выявлению и задержанию лиц, связанных с криминальной средой, в том числе за рубежом.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Как сообщил Дайырбек Орунбеков, в Люберцах (Россия) задержан гражданин КР Уланбек Авазов, 1986 года рождения. По его данным, кыргызстанец позиционировал себя как представитель криминального мира и был причастен к незаконной деятельности. При задержании у него обнаружено оружие.

Отмечается, что операция проводилась совместно сотрудниками МВД КР и РФ.

Дайырбек Орунбеков также обратился к гражданам Кыргызстана, находящимся за границей, с призывом сообщать о давлении, вымогательстве или иных противоправных действиях.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы страны действуют в условиях усиленного контроля и намерены пресекать преступную деятельность вне зависимости от местонахождения подозреваемых.
Ссылка: https://24.kg/vlast/369556/
просмотров: 494
Версия для печати
Материалы по теме
«Я больше так не буду»: герой TikTok из Каракола снова извинился
МВД Кыргызстана расследует дело о финансировании ОПГ, связанной с Дженго
Арсенал ОПГ Кольбаева нашли в Токмоке: мины, СВУ и оружие изъяты
В Оше задержан подозреваемый в сбыте гашиша, связанный с ОПГ
Дело экс-главы СЭЗ «Бишкек» Кудрета Тайчабарова передали в суд
В Узбекистане за два месяца пресекли деятельность 45 ОПГ
Пресечена деятельность устойчивой организованной преступной группировки
В Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к ответственности
Канал поставок метамфетамина и транснациональную ОПГ ликвидировали в Кыргызстане
В ЖК призвали выяснить, имеет ли отец депутата Чынгыза Ажибаева отношение к ОПГ
Популярные новости
Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в&nbsp;других странах Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в других странах
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;31&nbsp;марта&nbsp;&mdash; 3&nbsp;апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 31 марта — 3 апреля
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в&nbsp;съемной квартире Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
В&nbsp;КР&nbsp;для прописки граждан предлагают не&nbsp;требовать справки о&nbsp;военном учете В КР для прописки граждан предлагают не требовать справки о военном учете
Бизнес
Воздух в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;покупка квартиры: что важно при выборе жилья в&nbsp;2026 году Воздух в Бишкеке и покупка квартиры: что важно при выборе жилья в 2026 году
Сети магазинов O!Store 10&nbsp;лет: большой юбилей и&nbsp;10&nbsp;крутых подарков Сети магазинов O!Store 10 лет: большой юбилей и 10 крутых подарков
&laquo;Капитал Банк&raquo;: быстрые, удобные и&nbsp;выгодные переводы на&nbsp;карты российских банков «Капитал Банк»: быстрые, удобные и выгодные переводы на карты российских банков
Безлимит на&nbsp;WhatsApp и&nbsp;Telegram в&nbsp;роуминге&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;одной услуге Beeline Безлимит на WhatsApp и Telegram в роуминге — теперь в одной услуге Beeline
8 апреля, среда
18:03
Заболеваемость растет. О симптомах сифилиса рассказали врачи Заболеваемость растет. О симптомах сифилиса рассказали...
17:53
Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанка Айпери Медет кызы вышла в финал
17:53
Криминальные структуры в Кыргызстане фактически ликвидированы — Орунбеков
17:42
Чемпионат Азии по борьбе. Сестры Жуманазаровы проведут схватки за медали
17:37
В Бишкеке хотят расширить улицу Скрябина за счет зеленых насаждений