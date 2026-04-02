Происшествия

МВД Кыргызстана расследует дело о финансировании ОПГ, связанной с Дженго

Следственная служба Министерства внутренних дел Кыргызской Республики расследует уголовное дело о финансировании организованной преступной группировки, связанной с Кадырбеком Досоновым, известным в криминальной среде по прозвищу Дженго.

По данным пресс-службы МВД, установлено, что в 2019 году в целях поддержки криминальной деятельности Кадырбека Досонова и укрепления позиций ОПГ под угрозами в адрес генерального директора и основателя строительной компании «Визион групп» З.О. была незаконно оформлена передача квартиры в интересах представителей преступной группировки.

В ведомстве подчеркнули, что расследование продолжается, и будут приняты все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности.
