МВД Кыргызстана расследует дело о финансировании ОПГ, связанной с Дженго

Следственная служба Министерства внутренних дел Кыргызской Республики расследует уголовное дело о финансировании организованной преступной группировки, связанной с Кадырбеком Досоновым, известным в криминальной среде по прозвищу Дженго.

По данным пресс-службы МВД, установлено, что в 2019 году в целях поддержки криминальной деятельности Кадырбека Досонова и укрепления позиций ОПГ под угрозами в адрес генерального директора и основателя строительной компании «Визион групп» З.О. была незаконно оформлена передача квартиры в интересах представителей преступной группировки.