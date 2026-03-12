Дело экс-главы СЭЗ «Бишкек» Кудрета Тайчабарова передали в суд

Расследование уголовного дела в отношении бывшего директора СЭЗ «Бишкек» Кудрета Тайчабарова завершили, материалы передали в Ленинский районный суд. Информацию 24.kg подтвердил пресс-секретарь МВД Султан Макилов.

Напомним, Кудрета Тайчабарова задержали в ноябре прошлого года. Ему предъявили обвинение по статье «Создание организованной группы или участие в ней» УК КР.

Ранее, во время выборов в Жогорку Кенеш в 2025-м, ЦИК отказала Кудрету Тайчабарову в регистрации кандидатом, сославшись на данные о его связях с криминалитетом.

Согласно справке ГУУР МВД, в ходе допроса Кудрет Тайчабаров подтвердил, что на фотографии 2021 года из столичного паба Blonder Pub запечатлен именно он вместе с покойным лидером ОПГ Камчи Кольбаевым.

В документах МВД указывалось, что экс-чиновник поддерживал близкие отношения с криминальным авторитетом, в связи с чем его поставили на оперативный учет как лицо, «имеющее отношение к организованной преступной группе».

В 2020-м, после смены власти в стране, Кудрет Тайчабаров возглавил СЭЗ «Бишкек». 20 марта 2024 года его назначили главой Фонда поддержки развития туризма.