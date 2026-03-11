10:40
Общество

В Узбекистане за два месяца пресекли деятельность 45 ОПГ

Узбекистанские правоохранители в январе – феврале 2026 года пресекли незаконную деятельность 45 организованных преступных групп и задержали 533 человека, находившихся в розыске, сообщили в МВД Узбекистана.

По информации ведомства, в целях стабилизации криминогенной обстановки за два месяца было проведено 6 тысяч 25 специальных оперативных мероприятий, 806 рейдов и 2 тысячи 876 обысков. В результате было выявлено 116 случаев вымогательства, 315 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, а также 86 случаев организации подпольных азартных игр, 40 преступлений, связанных с торговлей людьми, и 790 случаев содержания притонов, проституции и распространения ВИЧ-инфекции.

За два месяца было возбуждено 3 тысячи 150 уголовных дел. К 2 тысячам 934 лицам применены меры административной ответственности, 980 человек арестованы.

По 315 уголовным делам, связанным с незаконным хранением оружия, изъято 4 тысячи 250 единиц холодного оружия. Кроме того, изъято 5 тысяч 814 боеприпасов и 3,7 килограмма взрывчатых веществ.

Также заблокированы 47 аккаунтов, которые, как сообщает МВД, оказывали влияние на криминогенную ситуацию и продвигали идеи преступного мира среди населения, в том числе среди молодежи.
