Происшествия

Арсенал ОПГ Кольбаева нашли в Токмоке: мины, СВУ и оружие изъяты

В городе Токмоке обнаружен схрон оружия и боеприпасов, предположительно принадлежащий членам ОПГ покойного криминального авторитета Камчи Кольбаева (К.Асанбека). Об этом сообщили в ГКНБ Кыргызстана.

По данным спецслужбы, находка сделана в рамках оперативно-разыскных мероприятий по линии борьбы с организованной преступностью. Отмечается, что тайник мог быть подготовлен для использования в противоправных целях.

В ходе осмотра изъяты: два обреза, две мины, самодельное взрывное устройство, граната, тротил, маска, два ножа, три воспламенителя, а также патроны различных калибров.

В ГКНБ не исключают, что арсенал мог предназначаться для совершения особо тяжких преступлений, в том числе с целью дестабилизации общественно-политической ситуации.

По изъятому оружию назначена судебно-баллистическая экспертиза. Также проводятся оперативные мероприятия для установления возможного использования данного арсенала в ранее совершенных преступлениях.
