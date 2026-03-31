Арсенал ОПГ Кольбаева нашли в Токмоке: мины, СВУ и оружие изъяты

В городе Токмоке обнаружен схрон оружия и боеприпасов, предположительно принадлежащий членам ОПГ покойного криминального авторитета Камчи Кольбаева (К.Асанбека). Об этом сообщили в ГКНБ Кыргызстана.
По данным спецслужбы, находка сделана в рамках оперативно-разыскных мероприятий по линии борьбы с организованной преступностью. Отмечается, что тайник мог быть подготовлен для использования в противоправных целях.
В ГКНБ не исключают, что арсенал мог предназначаться для совершения особо тяжких преступлений, в том числе с целью дестабилизации общественно-политической ситуации.
По изъятому оружию назначена судебно-баллистическая экспертиза. Также проводятся оперативные мероприятия для установления возможного использования данного арсенала в ранее совершенных преступлениях.