Общество

«Я больше так не буду»: герой TikTok из Каракола снова извинился

Житель Каракола Тилек Жумабеков вновь оказался в центре внимания после публикации нового видео с извинениями.

Как стало известно, на этот раз мужчина записал обращение в здании ГУВД, где публично отказался от своих прежних высказываний и так называемой «криминальной идеологии».

На видео Жумабеков приносит извинения, заявляя, что ранее допустил резкие и необдуманные высказывания. В частности, он признал, что говорил о насилии в отношении госслужащих и заявлял о своей причастности к криминальной среде.

«Ассаламу алейкум, кыргызский народ. Я, Жумабеков Тилек, 1996 года рождения. Я говорил, что «зарежу госслужащих», что я «черный». За эти слова прошу прощения... Я сказал это необдуманно. У кого задел чувства — извините. Больше такого не повторится», — говорится в его обращении.

Он также призвал других не допускать подобных заявлений.

«Прошу понять и простить»: гражданин извинился и навсегда ушел из TikTok

Ранее Жумабеков уже становился известен после видео в TikTok с критикой в адрес руководства страны. После беседы с правоохранительными органами он записывал покаянное видео.

Официальная информация о правовой оценке его действий пока не озвучена.
