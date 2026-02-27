В Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к ответственности

Более 300 членов организованных преступных групп привлечены к ответственности, заявил сегодня на республиканском заседании президент Садыр Жапаров.
По его словам, государству возмещен ущерб на сумму свыше 38 миллиардов сомов.
«Мы не только ликвидировали отдельные криминальные структуры, но и разрушили систему, которая десятки лет «кормила» теневое влияние. Государство восстановило верховенство закона», — отметил Садыр Жапаров.
«В результате количество зарегистрированных преступлений сократилось на 73 процента. В общественных местах, оборудованных камерами, количество фактов тяжких правонарушений уменьшилось на 68 процентов. Все это направлено на повышение безопасности наших улиц, спокойствия семей и уверенности родителей в будущем своих детей», — заметил президент.
По его словам, «заявления о том, что мы строим сильное государство, не должны восприниматься как пустые слова».
«Я бы сказал, что речь идет о способности защищать границы, обеспечивать справедливость, не оставлять преступников без наказания и при этом гарантировать безопасность каждого гражданина. На протяжении десятилетий коррупция ослабила государственные институты изнутри, полностью подрывала доверие народа и создавалa значительные препятствия для развития экономики. Мы приняли принципиальные решения, направленные на устранение этого глубоко укоренившегося и запутанного недуга.
В рамках антикоррупционных мероприятий в собственность государства перешли тысячи объектов недвижимости. Государственным и муниципальным органам передано 959 объектов. На баланс органов местного самоуправления возвращено более 3,3 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель», — резюмировал Садыр Жапаров.