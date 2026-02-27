В Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к ответственности

Более 300 членов организованных преступных групп привлечены к ответственности, заявил сегодня на республиканском заседании президент Садыр Жапаров.

По его словам, государству возмещен ущерб на сумму свыше 38 миллиардов сомов.

«Мы не только ликвидировали отдельные криминальные структуры, но и разрушили систему, которая десятки лет «кормила» теневое влияние. Государство восстановило верховенство закона», — отметил Садыр Жапаров.

Он добавил, что Министерство внутренних дел прошло масштабную цифровую трансформацию. По всей стране установлены современные системы видеонаблюдения, которые ведут круглосуточный мониторинг.

«В результате количество зарегистрированных преступлений сократилось на 73 процента. В общественных местах, оборудованных камерами, количество фактов тяжких правонарушений уменьшилось на 68 процентов. Все это направлено на повышение безопасности наших улиц, спокойствия семей и уверенности родителей в будущем своих детей», — заметил президент.

По его словам, «заявления о том, что мы строим сильное государство, не должны восприниматься как пустые слова».

«Я бы сказал, что речь идет о способности защищать границы, обеспечивать справедливость, не оставлять преступников без наказания и при этом гарантировать безопасность каждого гражданина. На протяжении десятилетий коррупция ослабила государственные институты изнутри, полностью подрывала доверие народа и создавалa значительные препятствия для развития экономики. Мы приняли принципиальные решения, направленные на устранение этого глубоко укоренившегося и запутанного недуга.

В рамках антикоррупционных мероприятий в собственность государства перешли тысячи объектов недвижимости. Государственным и муниципальным органам передано 959 объектов. На баланс органов местного самоуправления возвращено более 3,3 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель», — резюмировал Садыр Жапаров.