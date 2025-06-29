Кыргызстан выступает против искажения фактов о Второй мировой войне

Кыргызстан поддерживает усилия, направленные на недопущение искажения фактов о Второй мировой войне. Об этом в Чолпон-Ате на встрече с главой МИД Росии Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел республики Жээнбек Кулубаев.

Фото пресс-службы МИД РФ

«Мы всегда готовы поддерживать усилия по защите исторической правды и недопущению искажения фактов о Второй мировой войне», — сказал он.

По словам Жээнбека Кулубаева, в настоящее время между КР и РФ «наблюдается высокий уровень политического диалога».

Он считает, что сегодняшняя встреча с Сергеем Лавровым представляет «отличную возможность обсудить вопросы, обменяться мнениями по стратегическим направлениям и наметить перспективы» дальнейшего сотрудничества.

«Укрепление двусторонних отношений способствует исключительному доверию, которое сложилось между нашими президентами... Высокой интенсивностью отличается взаимодействие по линии председателей правительств, других министерств и ведомств. Регулярно осуществляются контакты между нашими парламентами и внешнеполитическими ведомствами», — сказал в приветственном слове глава МИД России.

Он также примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств — участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).