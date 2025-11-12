12:11
Как в России. День Победы над Германией в США будут отмечать парадом — Трамп

Дональд Трамп заявил, что День Победы над Германией в США будут отмечать парадом так же, как в России.

«С этого момента мы будем отмечать День Победы — в Первой мировой войне, во Второй мировой и, откровенно говоря, во всех остальных», — заявил президент США в ходе выступления на Арлингтонском национальном кладбище в честь Дня ветеранов.

По словам главы Белого дома, он видел, что Франция празднует День Победы, «но мы этого не сделали, и я видел, что Франция празднует еще один День Победы во Второй мировой войне».

«И другие страны праздновали. Они все праздновали. Мы — те, кто выигрывали войны. И я сказал, что отныне мы будем отмечать День Победы в Первой и Второй мировых войнах. И мы могли бы отмечать множество других войн, но начнем с этих двух. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь добавит еще парочку, потому что мы одержали много хороших побед.

Но когда я вижу, как другие страны празднуют День Победы, я смотрю это, я смотрел у Великобритании, я смотрел у России. Они празднуют День Победы во Второй Мировой войне. У нас должен быть День Победы. В нашей стране никто даже не говорил об этом. Но с этого момента мы будем праздновать День Победы в Первой мировой войне, во Второй мировой войне и, честно говоря, во всех остальных войнах», — заявил он.
