Россия работает над созданием в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«По инициативе президента Владимира Путина работаем над созданием на евразийском пространстве архитектуры равной и неделимой безопасности и широкой практической кооперации», — сказал он.

По его словам, Москва заинтересована в налаживании честного международного сотрудничества, которое основывается на принципах взаимопонимания, доверия и добрососедства.

Ранее российские власти неоднократно призывали к формированию общеевразийской архитектуры равной и неделимой безопасности, гарантирующей долгосрочную стабилизацию военно-политической обстановки на континенте и устойчивое развитие всех без исключения государств региона.