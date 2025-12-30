09:07
Лавров: Киев направил дроны на резиденцию Путина. Реакция Трампа

Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку беспилотниками на государственную резиденцию президента России в Новгородской области, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, она «не останется без ответа». Он также добавил, что лидер страны во время нового разговора с Дональдом Трампом рассказал об этом.

«Президент США шокирован новостью об атаке на резиденцию Путина. Атака повлияет на американский подход в работе с Зеленским. Трамп заявил в разговоре с Путиным, что даже не мог предположить «такие сумасшедшие действия», как атака БПЛА на госрезиденцию главы России», — сказал Юрий Ушаков.

Он отметил — американский лидер сам сказал, что администрация Соединенных Штатов, «слава богу, не давала «Томагавки» Киеву».

В свою очередь украинский президент заявляет, что информация об атаке является фейком.

Глава Белого дома прокомментировал эти сведения. По его словам, если дроны нацелились на резиденцию Владимира Путина, это плохо.

Дональд Трамп назвал свой вчерашний разговор с российским лидером продуктивным и заявил, что Владимир Путин сообщил ему о предполагаемой попытке атаки на его резиденцию в Новгородской области.

«Мне это не нравится. Это плохо», — цитирует CNN его заявления.

Глава США  признал: утверждения об атаке, возможно, являются ложными, и нападения не было, но затем добавил, что ему об этом рассказал Владимир Путин. Сам он признался, что только что узнал об этом и не знает деталей.
