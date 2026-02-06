ЕС хочет прямых переговоров с Россией: Сергей Лавров о «подпольных» контактах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что лидеры стран Евросоюза уже ведут контакты с РФ, но просят не объявлять об этих разговорах, а некоторые и вовсе контактируют «подпольно».

«У нас есть контакты с некоторыми европейскими лидерами. Они звонят и просят не объявлять об этих разговорах. Некоторые появляются здесь и «подпольно» контактируют. Ничего из того, что европейские партнеры сообщают нам в ходе этих закрытых и конфиденциальных контактов, ничем не отличается от того, что они говорят публично. Это те же призывы: «Давайте заканчивать», «Надо что-то делать», — рассказал он.