Власть

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с послами стран — участниц СНГ. Об этом сообщили в российском внешнеполическом ведомстве.

Стороны обсудили международную повестку и подвели итоги сотрудничества в 2025 году.

«Участники встречи обменялись мнениями по актуальным международным темам, подвели итоги многостороннего сотрудничества в рамках евразийских интеграционных объединений в 2025 году. Намечены задачи на ближайшую перспективу, включая укрепление внешнеполитической координации, наращивание взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и в области обеспечения региональной безопасности», — говорится в сообщении.

Во встрече также принял участие генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.
