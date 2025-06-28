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Власть

Министры иностранных дел ОДКБ соберутся в Чолпон-Ате

В Чолпон-Ате 30 июня пройдет очередное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщила пресс-служба МИД.

По ее данным, на заседании планируют обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности. Особое внимание уделят противодействию терроризму, экстремизму, транснациональной преступности, а также новым угрозам, таким как кибербезопасность и информационные вызовы.

По итогам мероприятия ожидается подписание важных документов, направленных на укрепление взаимодействия, углубление интеграции и развитие совместных инициатив между государствами ОДКБ. Эти договоренности призваны повысить эффективность сотрудничества и координации в обеспечении региональной безопасности и стабильности.

В состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334560/
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